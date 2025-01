2025 wordt het jaar van de humanoïde robots: nu ook Samsung

2025: jaar van de mens-achtige robot

Als we kijken naar 2025, dan zien we veel grote ontwikkelingen in de techwereld, waarvan kunstmatige intelligentie de allergrootste is. Nu wordt het duidelijk tijd om die kunstmatige intelligentie, die bij Samsung Galaxy AI heet, misschien ook wel in een robot te stoppen. We weten al dat AI enorm menselijk met ons kan praten, dus het in een robot toepassen is een logische evolutie. Een evolutie die we waarschijnlijk in eerste instantie vooral in bedrijven en de industrie zullen zien, maar die zeker op den duur potentie heeft om in huishoudens te worden gebruikt. De EX1 is al ingericht als een soort huishoudelijke hulp, dus misschien hoeven we er niet eens meer zo heel lang op te wachten.