ChatGPT-maker OpenAI wil menselijke robots ontwikkelen

Het is de droom: thuiskomen na een lange dag werk en zien dat je humanoïde robot alvast je eten heeft gemaakt. Ook zegt hij tegen je dat hij een pakketje heeft aangenomen en ook maar vast heeft uitgepakt. Dat wist je ook al, want je had hiervan al een afbeelding in je app ontvangen van de robot. Vervolgens ga je lekker op de bank je eten opeten en vertelt de robot je het laatste nieuws en wat er op televisie is die avond. Wanneer je wat meer drinken wil, vraag je dat aan je robot, wanneer er afwas is, doet de robot het en hij zorgt ook nog dat er een verjaardagskaartje naar je neefje wordt gestuurd voor zijn verjaardag.

Robotbutler voor thuis

Het zal nog lang duren voor we daar zijn, maar zo’n butler-achtige robot klinkt wel als iets dat ons leven veel makkelijker kan maken. En ook: iets dat kan zorgen dat we weer graag op kantoor werken, want alle huishoudelijke klusjes die je misschien tussendoor doet of de pakjes waarvoor je thuisblijft, die worden al door je robot afgehandeld. Het kan dus zorgen voor meer menselijke verbinding. Een robot zou heel veel werk uit handen kunnen nemen, al zal dat ongetwijfeld wel betekenen dat dingen net even anders gaan en dat onze huizen er wellicht ook op aangepast moeten worden. Maar: laat er dan eerst een goede menselijke robot komen die ons daartoe aanzet, en die hebben we tot nu toe nog niet gezien. Wel voor in bedrijven als medewerker, zoals in distributiecentra, maar voor privé is het voor nu nog even: nee.