Het was de hit in de jaren ‘90 en er zijn nog wel wat nieuwere versies geweest, maar inmiddels is hij toch echt ingehaald. Furby is niet meer het schattigste robothuisdier, want dat is Ropet, een nieuw AI-robotwezen dat nu op Kickstarter staat.

Ropet robothuisdier

Ropet heeft zijn doel van 1.251 euro dik gehaald. Met 744 backers is al 194.023 euro binnengeharkt. Dat kan maar een ding betekenen: we hebben behoefte aan een koddig robothuisdier. Dat is Ropet namelijk: hij heeft niet alleen een knuffelig uiterlijk met grote robot-ogen die allerlei verschillende emoties kunnen overbrengen: hij heeft ChatGPT-integratie waarmee het diertje steeds meer zijn eigen persoonlijkheid krijgt, beloven de makers. Hij kan bijvoorbeeld ook allerlei verschillende etenwaren die je hem ‘voedt’ herkennen.

Hij kan naar je luisteren als je een verhaal vertelt, je kunt ermee knuffelen en je kunt hem als een soort huisdier in huis houden voor het hele gezin. Het is geen goedkope robot, vergeleken bij de Furby, want je bent er alsnog wel 184 euro aan kwijt, maar dan heb je wel een heel ideaal cadeautje voor je kind, kleinkind of neefje/nichtje. Of gewoon voor jezelf, mag ook. De diertjes worden in maart 2025 geleverd en aangezien er al diverse YouTubers zijn die hem hebben gereviewed, verwachten we niet dat dit een Kickstarter-project is dat niet zou uitleveren. Check hem hier.