Is deze robot de nieuwe Epke Zonderland?

In eerste instantie ging het er bij robotica vooral om dat ze iets moesten kunnen, maar we zien nu steeds meer dat robots uitbreiden in mogelijkheden. Atlas van Boston Dynamics deed vorige week nog een salto naar achteren, Spot helpt de politie met drugspanden onderzoeken en recent was er nog een robot die een geduchte tegenstander blijkt te zijn voor de beste tafeltennisspelers van de wereld. Nu is er een nieuwe sportrobot opgestaan: Superman Suit.

Superman Suit

Superman Suit is ontwikkeld door Suzumori Endo Robotics in Tokio en het is dus niet gewoon een pak wat je aantrekt, het is een robot met hydraulische kunstmatige spieren die daardoor iets kan dat helemaal niet vanzelfsprekend is voor robots. Hij is namelijk enorm goed aan de rekstok. Deze robot kan namelijk 15 rondjes slingeren aan de rekstok, schrijft TechCrunch. Over dek op, en weer over de kop, en ga zo maar door.

Suzumori is een bedrijf dat erom bekend staat vooral spierkracht te leveren voor robots. Dat doet het al vele jaren en het maakt onder andere een soort bundels van spieren die ze vervolgens op een plastic skelet bevestigen, waarbij menselijke bewegingen kunnen worden gemaakt. Ze noemen het dus kunstmatige spieren en ze werken verder zoals die van mensen. De nieuwe turnrobot is een geëvolueerde versie ervan die laat zien hoeveel kracht deze kunstmatige spieren aankunnen: