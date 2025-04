WhatsApp werkt binnenkort niet meer op deze telefoons

Meer Nederlanders schijnen ‘over te stappen’ op Signal, maar helemaal overstappen doen er maar weinig. Dat is ook niet zo gek, want WhatsApp is nu eenmaal voor veel mensen al zo’n 15 jaar de basis. Let wel op, want WhatsApp werkt binnenkort niet meer op deze smartphones.

Ondersteuning van WhatsApp stopt

Meta probeert met WhatsApp zo lang mogelijk ondersteuning te bieden aan oudere telefoontoestellen, maar er komt altijd een moment waarop dat simpelweg niet meer kan. Vaak wordt er gekeken hoe veel toestellen nog echt gebruik maken van WhatsApp, al kan het ook afhangen van bepaalde nieuwe mogelijkheden waar oudere telefoons simpelweg niet toe in staat zijn. Iets wat zeker als het om AI gaat een rol kan spelen: vaak zijn oudere chips niet in staat om zoveel data te verwerken als voor AI nodig is.

Wat precies de reden is dat bepaalde toestellen vanaf 5 mei 2025 geen updates meer krijgen is onbekend, maar Meta heeft aangegeven dat WhatsApp vanaf die datum niet meer werkt. Het gaat om de iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus en iPhone 6S. Eerder verliep al de ondersteuning voor mensen die nog oudere iPhones hebben, zoals de 5.