Deze app helpt je op tijd te komen

Het is eigenlijk een app voor mensen met ADHD, maar we denken dat er meer mensen zijn die er baat bij hebben: Lately. Deze app maakt er een spel van om op tijd te komen en biedt je allerlei hulpmiddelen om dat voor elkaar te krijgen.

App voor laatkomers

Het is voor ADHD’ers altijd extra moeilijk om op tijd te komen, maar ook kinderen of mensen die daar gewoon niet zo sterk in zijn kunnen baat hebben bij deze app. Je kunt aangeven dat je ergens moet zijn, dus bijvoorbeeld 11:00 uur bij de tandarts. Vervolgens kun je aangeven hoe laat je dan weg moet gaan om op tijd te zijn. De app stuurt je vervolgens een herinnering als je over een half uur weg moet, en herhaalt die wanneer het nog 10 minuten is en wanneer het nog 5 minuten is. Heb je een Apple Watch, dan krijg je zelfs een aftelklok. Ook doen Live Activities mee, waardoor je het voortdurend op je iPhone voorbij ziet komen.

Er zijn verschillende niveaus te bereiken. Je begint bij Goldfish (goudvis) en dan krijg je 3 punten als je vroeg komt, 2 als je op tijd komt en 0 als je te laat komt. Kom je hoger in rank, bijvoorbeeld bij Yoda, dan krijg je 2 strafpunten als je te laat bent. Terwijl je allemaal punten bij elkaar verzamelt level je en krijg je allerlei virtuele personages in de app als een soort trophies. Het is zo simpel, maar het heeft iets: je krijgt even wat credit voor op tijd komen. Iets wat altijd door veel mensen als vanzelfsprekend wordt gezien.