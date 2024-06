Motorola kondigt felroze klaptelefoon Motorola Razr 50 Ultra aan

Motorola heeft zijn nieuwe vouwbare telefoon aangekondigd. Het is de Razr 50 Ultra en de standaard-versie Razr 50. De Ultra komt in diverse kleuren: blauwe, groene, oranje en roze. AI is ook van de partij.

Motorola Razr 50 Ultra

Motorola Razr 50 Ultra heeft een groot buitenscherm van 4 inch dat 17 procent groter is dan dat van Motorola Razr 40 Ultra. Het scherm aan de binnenkant is het scharnier is compacter en lichter, wat er onder andere voor moet zorgen dat er geen stof tussenkomt. Door Gorilla Glass Victus moet het scherm minder snel krassen. Verder lijkt het erop dat het toestel dezelfde games krijgt als de 40 Ultra.

Je kunt het toestel als een homevideo-camera vasthouden, maar ook neerzetten als boek, laptop, tent en staand. Zo moet je makkelijker content kunnen maken. Ook is het toestel makkelijker met één hand open te maken. Het toestel maakt gebruik van Android 14 en de processor is een Snapdragon 8s Gen 3. Het werkgeheugen is 12 GB en het opslaggeheugen is 512 GB. De batterij is 4.000 mAh en die kan snel opladen op 45 Watt. Draadloos opladen gaat op 15 Watt. Je kunt ook je oordopjes erop leggen om op te laden.

Google Gemini

De AI-opties zijn onder andere de mogelijkheid om video’s te stabiliseren en het onderwerp in de video te volgen. De Magic Editor moet het makkelijk maken om je foto’s te bewerken. Er is ook een AI-assistent aanwezig. Ook heb je op het buitenste scherm toegang tot de Google Gemini, de AI van Google. Je kunt hiermee recepten krijgen op basis van een foto van ingrediënten en je kunt een gepersonaliseerd trainingsprogramma laten maken. Ook ontvang je 3 maanden gratis toegang tot Gemini Advanced, en 2 TB aan cloudopslag. Met AI kun je bovendien snel specifieke foto’s vinden, zoals van de ‘witte stad’. Op een later moment kun je samenvattingen laten maken van wat je allemaal gemist hebt.

De camera’s zijn een 50 megapixel-camera met optische beeldstabilisatie, een 50 megapixel telelens (x2) en een 32 megapixel-selfiecamera. Het toestel kan een tijdje onder water, want de IP-rating is IPX8, maar dat geldt wel alleen voor zoet water. Qua updates kun je rekenen op 3 Android-updates en 4 jaar beveiligingsupdates.

Daarnaast heeft Motorola ook de Razr 50 aangekondigd. Die lijkt op de Ultra, maar heeft een 3,6 inch buitenscherm dat ververst op 90 Hertz, een 6,9 inch binnenscherm en een 50 megapixel hoofdcamera met een 13 megapixel macro-groothoeklens. De selfiecamera is 32 megapixel. De batterij is wel iets beter: 4.200 mAh (en opladen is op 33 Watt, draadloos op 15 Watt). De processor is een iets minder goede Mediatek D300X en het toestel heeft 8 GB werkgeheugen en 256 opslaggeheugen.

Moto Tag

Tot slot heeft Motorola ook nog een eigen AirTag aangekondigd. Het apparaatje is bedoeld om je spullen te traceren en werkt met het Vind Mijn Apparaat-netwerk. Het weegt 7,5 gram en is 32 x 32 x 8 millimeter. De IP-rating IP57 betekent dat het goed tegen water en stof kan. Dit apparaat kost 49,99 euro en er zit een extra batterij in voor als de originele batterij naar een jaar op is.

Motorola Razr 50 Ultra: de prijs

Motorola Razr 50 Ultra is in vegan leather te koop in de kleuren Midnight Blue, Spring Green, Hot Pink en Peach Fuzz. Je krijgt er een case met lanyard bij, en als je het toestel voor 30 juli koopt, dan zitten er ook gratis Moto Buds bij. Het toestel kost 1.199,99 euro. De gewone Razr 50 kost 899,99 euro en komt in de kleuren Beach Sand, Spritz Orange, Koala Grey.