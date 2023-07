Blue Origin wil uitbreiden

Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van Amazon oprichter Jef Bezos, heef plannen om haar activiteiten uit te breiden buiten de Amerikaanse grenzen. Het bedrijf wil zo de strijd met SpaceX van Elon Musk beter het hoofd gaan bieden. Blue Origin zoekt op dit moment naar geschikte locaties en eventuele overnamekandidaten op het gebied van software ontwikkeling en productiefaciliteiten in onder andere Europa. Dat heeft de CEO van het bedrijf, Bob Smith tegenover de Financial Times verklaard.

Achteropgeraakt bij SpaceX

Nadat Blue Origin SpaceX aftroefde in de strijd om als eerste particuliere ruimtevaartbedrijf met succes een herbruikbare raket te lanceren en terug op aarde te laten landen, is het bedrijf daarna achteropgeraakt in de spacerace met SpaceX. Zo won, tot groot ongenoegen van Bezos, SpaceX de opdracht voor het ontwikkelen en produceren van een raket en capsule voor een van de volgende maanmissies van de NASA. Daarvoor stapte Blue Origin zelfs naar de rechter. Uiteindelijk kreeg het bedrijf van Bezos ook een (deel van) die opdracht. Dat had het bedrijf vooral te danken aan de overname van Honeybee Robotics.

Door die overname wist Blue Origin een NASA-order van 3,4 miljard in de wacht te slepen voor de ontwikkeling en bouw van een maanlander. Echter, de eerste twee Artemis maanmissies waren al vergeven aan SpaceX. Bezos denkt dat het uitbreiden van de activiteiten van Blue Origin buiten de VS de juiste manier is om de achterstand op concurrent SpaceX goed te maken en mogelijk zelfs weer de ‘nummer 1’ te worden.