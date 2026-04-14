We wisten al dat Amazon met zijn Project Kuiper, dat inmiddels zijn Nederlandse naam heeft verloren aan de nieuwe naam Amazon Leo, grote plannen heeft om in ieder geval zo'n 3.200 lagebaansatellieten te lanceren. Nu komt daar nog veel meer bij, want Amazon heeft voor 11 miljard euro Globalstar overgenomen. Dat is een satellietcommunicatiebedrijf dat Amazon kan helpen zijn Leo-droom waar te maken.

Amazon koopt Globalstar

Amazon wil graag concurreren me Elon Musk, die met Starlink inmiddels al een groot deel van de wereld heeft ingepakt. In Nederland merken we daar minder van, omdat we niet echt veel plekken hebben die heel afgelegen zijn en waar geen internet is. Ook is ons land niet in oorlog of komen er eigenlijk geen natuurrampen voor, waardoor ook de noodhulp die Starlink wel eens heeft verleend in bijvoorbeeld Congo en Oekraïne hier tot nu toe niet nodig is geweest.

SpaceX' internetbedrijf heeft inmiddels 10 miljoen actieve klanten en het heeft al 10.000 satellieten in de baan rond de aarde geplaatst. Er zijn er in totaal 11.500 gelanceerd sinds 2019, maar er gaan er wel eens wat verloren door fouten of omdat ze dan toch te laag zakken waardoor ze in de dampkring verbranden. SpaceX is echter nog niet klaar: het heeft plannen om meer dan 30.000 (!) Starlink-satellieten in de baan rond de aarde te plaatsen.

Satellieten

Amazon laat weten: "Globalstar is een toonaangevende operator van mobiele satellietdiensten (MSS), een pionier in satellieten in een niet-geostationaire baan (NGSO) en D2D-technologie, en een leverancier van kritieke communicatie en noodcommunicatie aan klanten over de hele wereld. Als onderdeel van de overeenkomst zal Amazon de bestaande satellietactiviteiten, infrastructuur en activa van Globalstar overnemen, inclusief MSS-spectrumlicenties met wereldwijde machtigingen. Door de overname kan Amazon Leo direct-to-device (D2D)-diensten toevoegen aan zijn satellietnetwerk in een lage aardbaan en het mobiele bereik uitbreiden naar klanten buiten het bereik van terrestrische netwerken."

Daarnaast hebben Amazon en Apple een overeenkomst aangekondigd waarbij Amazon Leo de satellietdiensten voor iPhone en Apple Watch gaat faciliteren, zoals de SOS-noodmelding via satelliet. Ook dat is iets wat we in Nederland met onze goede dekking minder snel nodig zullen hebben, al kun je het buitenland of bijvoorbeeld op zee wel goed gebruiken.

Er gebeurt dus veel, al is het vooral de vraag of deze aankoop het aantal Amazon-satellieten in de baan rond de aarde juist zal laten groeien of dat het juist wat rustiger aan zal doen omdat het nu al veel satellieten en technologie extra tot zijn beschikking heeft. In ieder geval is niet iedereen blij met al die satellieten om onze planeet heen. Zo zouden ze zorgen dat er rare schijnsels op wetenschappelijke foto's te zien zijn en zorgen ze voor ruimtepuin, dat gevaarlijk kan zijn bij ruimtereizen, maar ook wanneer er iets op aarde stort dat niet volledig verbrandt wanneer het onze atmosfeer inkomt.