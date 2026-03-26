Amazon lanceert Lockers in Nederland: pakket ophalen wanneer jij het wilt

Nieuws26 mrt , 13:22doorJeroen de Hooge
Geen gedoe meer met gemiste bezorgpogingen - Amazon introduceert slimme afhaalpunten in Nederlandse winkelcentra.
Amazon breidt zijn bezorgopties in Nederland uit met de introductie van Amazon Lockers: slimme kluisjes waar je pakketjes gratis kunt ophalen op een moment dat jou uitkomt. Vanaf vandaag zijn de eerste zes locaties operationeel, allemaal in winkelcentra van vastgoedbeheerder Wereldhave.

Hoe werkt het?

Tijdens het afrekenen op Amazon.nl zie je automatisch of er een Locker beschikbaar is in jouw buurt. Kies je daarvoor, dan ontvang je een e-mail zodra je pakket is aangekomen — met een unieke code, het adres en de openingstijden. Bij de locker voer je de code in of scan je de barcode, waarna het kluisje automatisch opengaat. Je hebt drie dagen de tijd om op te halen, zeven dagen per week.
Besteld voor middernacht? De dag erna kan je pakket al klaarstaan.

Waar zijn de lockers?

De eerste zes locaties zijn vandaag live in de volgende winkelcentra:
  • Stadshart Zoetermeer
  • Middenwaard Heerhugowaard
  • Eggert Purmerend
  • Koperwiek Capelle aan den IJssel
  • Cityplaza Nieuwegein
  • Vier Meren Hoofddorp
De komende weken worden er nog twaalf locaties toegevoegd, in samenwerking met parkeerexploitant APCOA en vastgoedbeheerder Aroundtown NL. Dan komen er lockers bij in Alkmaar, Den Haag, Rotterdam, Vlaardingen, Amstelveen, Utrecht en Diemen.

