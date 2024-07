Chrome krijgt zijn eigen Circle to Search om snel te zoeken

Het wordt straks een stuk makkelijker om te zoeken op een Chromebook. Dat komt omdat Google zijn Circle to Search uitbreidt naar Chrome. Omdat een rondje tekenen op een laptop toch wat moeilijker is, heet het Drag to Search. Je hoeft alleen maar te slepen en er verschijnt een rechthoek. Wat er in die rechthoek staat, wordt vervolgens via Lens gezocht.

Circle to Search

Circle to Search werd geïntroduceerd op de Samsung Galaxy S24 die in januari dit jaar verscheen. Het idee? Wat er ook maar op je scherm staat is te omcirkelen en wordt vervolgens gezocht via de app Google Lens. Google Lens staat erom bekend dat het op veel verschillende niveaus kan zoeken. Het kan teksten herkennen als zijnde tekst en dit vervolgens vertalen en het is mogelijk om bijvoorbeeld snel te ontdekken hoe iets heet of wat iets kost. Erg praktisch, maar op de telefoon is een cirkel tekenen met je vinger op het aanraakscherm aanzienlijk makkelijker dan op een laptop.

Circle To Search Makes Its Way To ChromeOS and Chrome As New 'Drag To Search' Feature https://t.co/AzNaPP6uTu pic.twitter.com/Q4uErmITwd — Irfan Ahmad (@irfanahmad1989) July 30, 2024

Vandaar dat Google in de nieuwe testversie van Chrome een mogelijkheid toevoegt die Drag to Search heet, waarbij je met je muis een rechthoek bij elkaar sleept waarmee je dan kunt zoeken. Het is net als wanneer je een screenshot wil maken met de vierkante screenshotknop op je Chromebook, maar dan met een andere uitkomst. De nieuwe optie zit nu nog in de bèta, maar komt naar alle waarschijnlijkheid snel richting de stabiele versie van de browser.

Google Chrome now features "Drag to Search," letting you circle text or images to search directly from the browser.#Google #OneUi7 #AI pic.twitter.com/Tawz6Pd8hd — choqao (@choqao) July 30, 2024

Chrome

Je vindt Drag to Search straks naast de ster in de adresbalk van Chrome en als je het aanklikt zie je hetzelfde magische glimmertje als je gewend bent van je telefoon, mocht je een toestel gebruiken dat dit ondersteunt. Als je iets zoekt, dan zie je rechts een balk verschijnen waarin Google de zoekresultaten presenteert. Het is misschien even wennen, deze nieuwe variant van zoeken, maar Circle to Search schijnt enorm succesvol te zijn, dus blijkbaar is deze visuele variant van Google toch wel het proberen waard.