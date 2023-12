Je kunt straks eenvoudiger je favoriete zoekmachine kiezen in Chrome

Vanaf maart 2024 geldt in Europa de Digital Markets Act (DMA) voor techbedrijven als Microsoft, Meta, Apple en Google (Alphabet). Deze wetgeving moet consumenten meer keuzevrijheid garanderen. Zo moeten de grote techbedrijven het makkelijker maken om ook diensten van concurrenten te gebruiken. Een goed voorbeeld is de keuze voor een zoekmachine. In Google Chrome is, uiteraard, Google de primaire zoekmachine. Met de invoering van de DMA wordt het voor gebruikers van de desktop versie van de Chrome browser straks een stuk makkelijker om een andere zoekmachine als favoriet in te stellen.

Google Chrome wordt voorbereidt op de DMA

Het lijkt erop dat Google dus al aan het voorsorteren is op de definitieve invoering van de DMA. Een X-gebruiker ontdekte namelijk een aangepaste optie in de meest recente build van Google. Daarin is een functie opgenomen waarmee gebruikers zelf een standaard zoekmachine in Chrome kunnen instellen.

Bij de instellingen van de browser is in de zogenoemde Canary-build op de pagina voor ‘Search Enging Settings’ nu een optie te zien waarmee gebruikers hun favoriete, standaard, zoekmachine kunnen selecteren. Het was wel al mogelijk om in Chrome een andere standaard zoekmachine in te stellen, maar de nieuwe functie wordt vanaf volgend jaar automatisch, als popup, toegevoegd.