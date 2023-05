Onderzoek: Chromebooks niet duurzaam, wel een duurkoop

Goedkope laptops, zoals de Chromebook, zijn populair. Vooral ook op scholen. Tijdens de coronapandemie, toen scholen noodgedwongen alle lessen online, op afstand moesten geven, hebben veel onderwijsinstellingen, met name in de VS, miljoenen Chromebooks aangeschaft. Die deelden ze aan leerlingen uit die zelf geen (geschikte) laptop of computer hadden om de lessen te volgen. In de VS heeft de US Public Interest Research Group Education Fund onderzoek gedaan naar hoe die Chromebooks, drie jaar later, gepresteerd hebben. Wat blijkt? De goedkope laptops zijn in veel gevallen ook een duurkoop. De bevindingen zijn onlangs gepubliceerd in een rapport genaamd: Chromebook Churn.

Slecht te repareren en storingsgevoelig

Veel van de miljoenen Chromebooks die tijdens de coronapandemie door scholen aangeschaft werden hebben drie jaar later al de nodige problemen. Ze gaan, simpel gezegd, te snel kapot. Daarbij komt dat ze ook nog eens moeilijk te repareren zijn. Dat laatste heeft verschillende oorzaken. Ten eerste zijn de goedkope laptops niet echt gemaakt om te repareren. Daarnaast zijn onderdelen vaak moeilijk, of helemaal niet, te krijgen. Dat geldt met name voor onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn, zoals de scharnieren van het scherm en de toetsenborden. Maar ook de schermen zelf zijn nauwelijks leverbaar.

Daar komt dus bovenop dat de Chromebooks moeilijker te updaten zijn dan de gemiddelde Windows laptops. Meer geheugen of een snellere processor erin zetten, zodat ze langer up tot date blijven en dus een langere levensduur krijgen, is ingewikkeld. Als de onderdelen überhaupt al leverbaar zijn. En, als klap op de vuurpijl, zijn die onderdelen ook nog eens relatief duur. Zo kost een nieuw toetsenbord voor een Acer Chromebook 90 dollar, terwijl diezelfde Chromebook een nieuwprijs had van rond de 200 dollar. Reparatie van een toestel dat twee tot drie jaar oud is, loont dan nog nauwelijks. Het gevolg is dat veel scholen met stapels defecte Chromebooks blijven zitten en hen niets anders rest dan nieuwe laptops te kopen.