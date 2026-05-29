Wanneer mensen een nieuw Gmail -account aanmaken, zouden ze zomaar eens veel minder opslagruimte kunnen ontvangen. Gelukkig is er een simpele oplossing voor: je telefoonnummer aan Google geven.

Eerder deze maand meldde Android Authority dat het had ontdekt dat sommige mensen die een nieuw Gmail-account aanmaakten, opeens maar 5 GB aan opslagruimte in plaats van de gebruikelijke 15 GB ontvingen. Google heeft inmiddels bevestigd dat het een nieuw opslagbeleid aan het testen is in bepaalde regio’s. Het ligt dus nog niet vast, maar het bedrijf is er wel mee aan het experimenteren.

Hoewel huidige Gmail-gebruikers hier dus geen last van ondervinden, is het een behoorlijke klap in het gezicht van mensen die nu overwegen over te stappen naar Gmail als hun e-mailadres. Gmail begon ooit met 2 GB aan opslagruimte, maar dat is in de loop der jaren flink gestegen, zeker toen Gmail en Google Drive samengevoegd werden en opslagruimte nog belangrijker werd. Een verlaging van 15 GB naar 5 GB is dus een behoorlijke aderlating.

De oplossing is simpel

Het is echter niet helemaal het einde van de wereld: er is gelukkig een oplossing om als nieuwe Gmail-accounthouder toch aan die 15 GB te komen. Die is vrij simpel, al zal niet iedereen even blij zijn met de actie die ze moeten ondernemen.

Google geeft namelijk alsnog meer opslagruimte in nieuwe Gmail-accounts wanneer mensen hun telefoonnummer aan Google geven. Google ziet dat dan ook als een manier om mensen over de streep te trekken hun telefoonnummer in te voeren.

Volgens het bedrijf doet het dit vooral voor extra accountbeveiliging. Met een telefoonnummer kan bijvoorbeeld tweestapsverificatie aangezet worden, en op die manier komt het minder vaak voor dat het mailaccount van mensen gehackt wordt. In principe is het doorgeven van je telefoonnummer dan ook vooral voor je eigen veiligheid, al zal niet iedereen zich helemaal fijn voelen bij het geven van hun nummer aan het grote techbedrijf.

Betaalde Gmail-accounts

Natuurlijk is er ook nog een andere oplossing: betalen voor extra opslagruimte. Google voegt steeds meer betaalabonnementen aan Gmail (en Google) toe – recentelijk nog voor het gebruik van diverse AI-features – maar met diverse abonnementen kan er ook flink wat extra opslagruimte bij worden gekocht. Dat kan zelfs tot en met 30 TB, zodat je echt gigantisch veel ruimte hebt om je belangrijke e-mails en documenten in de cloud op te slaan.

Voor nu nog een test

Ben je echter een gratis gebruiker en wil je dat ook blijven, dan zijn de opties wat beperkter. Zoals gezegd gaat het voor nu alleen nog maar om een test die Google uitvoert – vooralsnog lijkt het bedrijf de kleinere opslagruimte voor nieuwe accounts vooral in Afrikaanse landen uit te proberen – maar we kunnen ons voorstellen dat Google dit uiteindelijk wereldwijd door gaat voeren.

Als het eenmaal zover is, sta je dus voor een keuze: of genoegen nemen met 5 GB aan opslagruimte in je Gmail-account, óf je telefoonnummer doorgeven (met het bijkomende voordeel dat je je account extra kunt beveiligen). En dat geldt vooralsnog alleen maar voor nieuwe accounts. De vraag is of Google het in de toekomst aandurft om ook bestaande accounts met minder opslagruimte uit te rusten…