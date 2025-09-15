Moeder van overleden kind: ‘Roblox beschermt kinderen niet’

Hij was dol op Roblox, maakte er zelfs vrienden, maar een vriend bleek een grote vijand. Een tienerjongen maakte een einde aan zijn leven nadat hij seksuele berichten heen en weer stuurde met iemand die een volwassene bleek te zijn. Hun contact vond plaats in Roblox en zijn moeder begint nu een rechtszaak tegen de game.
Ethan Dallas was maar 15 jaar oud, maar hij speelde al 7 jaar Roblox, de online game die vooral op kinderen gericht is. Hij ontmoette op een platform iemand die Nate heet, waarmee hij op den duur seksuele berichten over en weer stuurde. Dat deed iets met Ethan. De autistische jongen stuurde zijn moeder een bericht, dat hij zich slecht voelde over zichzelf, waardeloos zelfs, en dat hij hoopte dat ze niet boos werd als hij haar iets zou vertellen.
Hij vertelde zijn moeder over Nate en de seksuele gesprekken, waarna zij het meldde bij het National Center for Missing and Exploited Children. Ook hield ze het spelen van Roblox door haar zoon scherper in de gaten. Hij was verslaafd aan het spel, zei hij.
Jaren eerder hadden hij en Nate elkaar ontmoet en vaak chatten ze hun hele vrije tijd vol. Op den duur leerde Nate aan Ethan hoe hij het ouderlijk toezicht kon uitschakelen en begonnen de berichten meer seksueel te worden. Ze spraken destijds ook op Discord, waar Nate Ethan dwong om hem expliciete foto’s te sturen, anders zou Nate hun gesprek openbaar maken. Sextortion dus.
Ethan begon daarop woede-aanvallen te krijgen en hij is daarom zelfs een jaar lang in een kliniek opgenomen. Uiteindelijk vertelde Ethan zijn moeder dus wat er was gebeurt op Roblox en later Discord, maar vier maanden later maakte hij toch een einde aan zijn leven. De kans is groot dat Nate een 37-jarige Amerikaan is die is opgepakt voor bezit van kinderporno. Ethans moeder vindt het onbegrijpelijk dat dit op Roblox zo makkelijk kan en start nu een rechtszaak rondom dood door nalatigheid. Vooral dat het een platform is voor kinderen en tieners, waar dan toch volwassenen op kunnen komen is wat haar betreft niet oke.
40 miljoen Roblox-spelers zijn onder de 13 jaar en dat is ongeveer een derde van het totale aantal spelers. Maar iedereen kan op Roblox een account maken. Mensen die kinderen kwaad willen doen zijn er dus ook op te vinden. Hoewel het voor het eerst is dat Roblox op deze manier in verband wordt gebracht met iemands dood, wordt het platform vanuit meerdere kanten aangeklaagd. In april is er een onderzoek gestart naar de kindvriendelijkheid ervan. Er zijn bovendien meer dan 20 rechtszaken tegen Roblox begonnen om seksuele uitbuiting (sextortion).
Over deze zaak rondom Ethan zegt Roblox: “We zijn diep bedroefd door dit tragische, onvoorstelbare verlies. Kinderveiligheid is een probleem dat de hele sector aangaat, We zijn bezig met de ontwikkeling van nieuwe veiligheidsfuncties en werken samen met wetshandhavingsinstanties.” Ook Discord heeft gereageerd: “Discord hecht veel waarde aan veiligheid en vereist dat gebruikers minimaal 13 jaar oud zijn. Het berichtenplatform maakt gebruik van geavanceerde technologie en getrainde veiligheidsteams om proactief inhoud te vinden en te verwijderen die in strijd is met ons beleid.”