Moeder van overleden kind: ‘Roblox beschermt kinderen niet’

Hij was dol op Roblox, maakte er zelfs vrienden, maar een vriend bleek een grote vijand. Een tienerjongen maakte een einde aan zijn leven nadat hij seksuele berichten heen en weer stuurde met iemand die een volwassene bleek te zijn. Hun contact vond plaats in Roblox en zijn moeder begint nu een rechtszaak tegen de game.

Ethan Dallas

Ethan Dallas was maar 15 jaar oud, maar hij speelde al 7 jaar Roblox, de online game die vooral op kinderen gericht is. Hij ontmoette op een platform iemand die Nate heet, waarmee hij op den duur seksuele berichten over en weer stuurde. Dat deed iets met Ethan. De autistische jongen stuurde zijn moeder een bericht, dat hij zich slecht voelde over zichzelf, waardeloos zelfs, en dat hij hoopte dat ze niet boos werd als hij haar iets zou vertellen.

Hij vertelde zijn moeder over Nate en de seksuele gesprekken, waarna zij het meldde bij het National Center for Missing and Exploited Children. Ook hield ze het spelen van Roblox door haar zoon scherper in de gaten. Hij was verslaafd aan het spel, zei hij.

Roblox

Jaren eerder hadden hij en Nate elkaar ontmoet en vaak chatten ze hun hele vrije tijd vol. Op den duur leerde Nate aan Ethan hoe hij het ouderlijk toezicht kon uitschakelen en begonnen de berichten meer seksueel te worden. Ze spraken destijds ook op Discord, waar Nate Ethan dwong om hem expliciete foto’s te sturen, anders zou Nate hun gesprek openbaar maken. Sextortion dus.