Roblox doet een Trump: laat je prijs bepalen per land

Verschillende prijzen per land

Roblox is beschikbaar in 180 verschillend landen en dat betekent dat er heel veel smaken zijn. Momenteel betaal je overal hetzelfde, maar daar krijgen creators binnenkort dus meer macht over. Roblox rekent het nu nog zelf door, maar straks kun je dus per land bepalen of mensen daar niet wat meer betalen. Het is nu alleen nog op passes beschikbaar, maar komt later ook naar avatar-items.

Roblox denkt dat mensen waarschijnlijk wel manieren zullen vinden om de laagste prijs te betalen, maar de studio denkt dat het genoeg barricades heeft opgericht om dat zoveel mogelijk tegen te gaan. In een test werd er geen misbruik gemaakt van deze optie, maar het is natuurlijk nog zien wat het grote publiek doet. Het publiek van Roblox is namelijk heel groot. Het heeft zo’n 380 miljoen maandelijks actieve gebruikers. En ook voor creators is het interessant: die kunnen meer verdienen. Roblox zegt echter dat het wel meevalt hoeveel meer het is: gemiddeld verdienden creators er 4 procent meer aan.

Een nieuwe wereld dus voor Roblox, dus mocht je het spelen met internationale vrienden, weet dan dat niet iedereen denkt dat item x heel duur is, omdat het waarschijnlijk bij hen ook niet zo duur is.