Hollow Knight: Silksong is de Grand Theft Auto 6 onder de indiegames

Vervolg Silksong houdt hetzelfde concept aan, maar moet in alles de overtreffende trap van het origineel worden. Spelers besturen dit keer niet de Hollow Knight, maar Hornet, een acrobatisch insect waar spelers in het eerste deel tegen hebben gevochten. Zij is veel wendbaarder dan het hoofdpersonage uit Hollow Knight, en kan dus hogere plekken in de spelwereld kan verkennen.

Die spelwereld is een compleet nieuw koninkrijk, vol met nieuwe gevaren en mysteries. Waar je in Hollow Knight steeds dieper de grond in ging, probeer je in Silksong juist een weg omhoog te vinden. Team Cherry belooft dat de game meer dan tweehonderd verschillende vijanden en meer dan veertig uitdagende eindbazen bevat, dus fanatieke spelers hebben er een hele kluif aan. Combineer dit met nog meer details die op beeld getoverd worden en, uitgaande van het eerste deel, een magische soundtrack vol met aanstekelijke nummers, en het is geheel begrijpelijk dat miljoenen gamers zo reikhalzend uitkijken naar dit vervolg.

Spotprijs

Met dat alles in het achterhoofd is het des te indrukwekkender dat de ontwikkeling van Silksong ooit als uitbreiding op de eerste Hollow Knight begon. Team Cherry besefte echter al snel dat de aanwezige inhoud zo immens werd, dat het beter een opzichzelfstaande game kon worden. De afgelopen jaren heeft de kleine studio in alle rust kunnen werken aan dit vervolg, waardoor Silksong onbetwist een product van pure liefde voor het medium is.