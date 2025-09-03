Hollow Knight: Silksong is de Grand Theft Auto 6 onder de indiegames

Aanstaande donderdag komt na acht lange jaren wachten eindelijk de game Hollow Knight: Silksong uit, het vervolg op de in 2017 verschenen verrassingshit Hollow Knight. Het spel belooft zo’n groot succes te worden, dat andere gameontwikkelaars hun games op het laatste moment uitstellen om maar niet in het vaarwater van Silksong te hoeven zitten. Daarmee doet het spel ons denken aan een andere grote aankomende release, namelijk Grand Theft Auto 6.
Die vergelijking vergt even wat uitleg, want Hollow Knight: Silksong is een compleet andere game dan het langverwachte Grand Theft Auto 6. Dat laatstgenoemde spel is ondanks de releasedatum in 2026 nu al zó populair, dat we op voorhand weten dat bijna iedereen die graag een controller in zijn of haar handen vasthoudt, hem op of rond release aanschaft. Logischerwijs stellen andere bedrijven hun games dan ook uit om maar niet rond dezelfde tijd als GTA 6 uit te hoeven komen. Anders is de kans immers groot dat er veel minder exemplaren van hun spellen verkocht worden, aangezien iedereen op dat moment al Grand Theft Auto speelt.
Waar GTA 6 door een gigantisch bedrijf wordt gemaakt, daar is Hollow Knight: Silksong juist het product van een zeer klein team – de kernontwikkelaars zijn zelfs maar drie man sterk. Ontwikkelaar Team Cherry is een onafhankelijke studio die niet gefinancierd wordt door een groot bedrijf. De Hollow Knight-spellen worden daarom ook wel ‘indiegames’ genoemd, waarbij ‘indie’ voor ‘onafhankelijk’ staat.
Ondanks het kleine formaat van de ontwikkelstudio, heeft Hollow Knight toch gigantische ambities. De eerste game was al opvallend uitgebreid, en vervolg Silksong belooft nóg meer content te bieden. Enkele weken geleden werd plots de releasedatum van de game aangekondigd – op donderdag 4 september dus – en ook ditmaal waren er allerlei bedrijven die hun eigen gamereleases voor de zekerheid maar hebben uitgesteld. Alle aandacht van de gemiddelde gamer gaat deze week uit naar Hollow Knight: Silksong, en het spel kan dus met recht de ‘GTA 6 onder de indiegames’ genoemd worden.
Heel gek is al die spanning rondom de komst van Silksong niet. Voorganger Hollow Knight is volgens velen immers een van de beste games die de afgelopen tien jaar is uitgekomen. In de basis is het een tweedimensionaal spel waarin je als een klein riddertje een sfeervolle, doolhofachtige insectenwereld verkent. Daarbij wordt de game als een ‘metroidvania’ gezien, wat inhoudt dat het juist de bedoeling is dat je in deze spelwereld verdwaalt en langzaam steeds meer routes vindt die dit doolhof overzichtelijker maken. Ondertussen vecht je tegen allerlei bezeten insecten en word je steeds sterker, terwijl je meer over dit mysterieuze ondergrondse koninkrijk te weten komt.
Vervolg Silksong houdt hetzelfde concept aan, maar moet in alles de overtreffende trap van het origineel worden. Spelers besturen dit keer niet de Hollow Knight, maar Hornet, een acrobatisch insect waar spelers in het eerste deel tegen hebben gevochten. Zij is veel wendbaarder dan het hoofdpersonage uit Hollow Knight, en kan dus hogere plekken in de spelwereld kan verkennen.
Die spelwereld is een compleet nieuw koninkrijk, vol met nieuwe gevaren en mysteries. Waar je in Hollow Knight steeds dieper de grond in ging, probeer je in Silksong juist een weg omhoog te vinden. Team Cherry belooft dat de game meer dan tweehonderd verschillende vijanden en meer dan veertig uitdagende eindbazen bevat, dus fanatieke spelers hebben er een hele kluif aan. Combineer dit met nog meer details die op beeld getoverd worden en, uitgaande van het eerste deel, een magische soundtrack vol met aanstekelijke nummers, en het is geheel begrijpelijk dat miljoenen gamers zo reikhalzend uitkijken naar dit vervolg.
Met dat alles in het achterhoofd is het des te indrukwekkender dat de ontwikkeling van Silksong ooit als uitbreiding op de eerste Hollow Knight begon. Team Cherry besefte echter al snel dat de aanwezige inhoud zo immens werd, dat het beter een opzichzelfstaande game kon worden. De afgelopen jaren heeft de kleine studio in alle rust kunnen werken aan dit vervolg, waardoor Silksong onbetwist een product van pure liefde voor het medium is.
Helemaal bijzonder is dat de ontwikkelaar de torenhoge prijzen van moderne games doodleuk negeert, en Hollow Knight: Silksong voor een bizar lage prijs van 19,99 euro gaat aanbieden. Waarschijnlijk krijg je daar weer tientallen uren aan speelplezier voor terug. Vanaf aanstaande donderdag kun je er dus mee aan de slag, op PlayStation– en Xbox-consoles, de Switch 2, Switch en PC. Een fijn avontuur toegewenst, en verdwaal vooral!