KPN eDivisie Finals: 8 clubs strijden om landstitel

KPN eDivisie awards en haar opkomende talenten

Naast de finale worden in de Eregalerij van het museum drie awards uitgereikt, in de categorieën: Speler van het Jaar, Talent van het Jaar, Doelpunt van het Jaar en een Appreciation Award voor een oud-kampioen van de KPN eDivisie, om een dankwoord uit te spreken en te laten zien wat deze speler heeft betekent voor de eDivsie competitie.

Voorafgaand aan de finale van de pro’s krijgen de beste amateurs van Nederland de kans om zich in de kijker van de achttien Eredivisieclubs te spelen. Zij strijden tegen elkaar om de KPN eDivisie Cup, die speciaal voor talentvolle gamers wordt georganiseerd. De winnaar van deze Cup wint €2000 aan prijzengeld en een GXTrust Gaming Chair.

Wereldwijd uitgezonden

Het kampioenschap wordt wereldwijd uitgezonden, zodat fans deze live kunnen volgen. De finales starten om 20:00. In Nederland zijn de wedstrijden te volgen via ESPN en via YouTube-en Twitch-kanalen van KPN eDivisie. Internationaal is het evenement live te volgen via EA SPORTS FC™️ Pro YouTube en EA SPORTS FC™️ Twitch channels.

Deelnemers eDivisie Finals

De volgende esporters nemen het tegen elkaar op:

Levi de Weerd, Ajax

Chris de Boer, AZ

Giovanni Bakhuijsen, Almere City

Talha Demirel, Feyenoord

Brent Weerink, FC Twente

Max Koelemaij, FC Utrecht

Collin Dekkers, Heracles Almelo

Luuk Wijdeveld, Willem II

GXTrust Gear

Wil je met dezelfde gear als de professionele EA SPORTS FC 25-spelers aan de slag? In de week van 14 april in aanloop naar de KPN eDivisie Finals start GXTrust een speciale promotie via bol.com op de GXTrust producten die gebruikt worden tijdens de finales. Alle type Fayzo headsets, Forta headsets en alle Ruya gamestoelen krijgen dan voor een beperkte periode een korting.