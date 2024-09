EA Sports FC 25: ruim 700 teams, 30 competities en 120 officiële stadions

Electronic Arts heeft verschillende nieuwe en exclusieve meerjarige marketingpartnerships en in-game-integraties bevestigd met een paar van de grootste namen in het voetbal, waaronder marketing- en licentiepartnerships met de Italiaanse giganten AS Roma en SSC Napoli. Ook Fenerbahçe SK, Galatasaray S.K., FK Bodø/Glimt en de Argentijnse competitie Liga Profesional de Fútbol (LPF) maken nu onderdeel uit van de meer dan 700 clubs en meer dan 30 competities die beschikbaar komen in EA Ssports FC 25.

Deze partnerships dragen bij aan de authenticiteit van EA Sports FC 25. Deze wordt versterkt door een selectie van spelers uit de grootste clubs en competities wereldwijd. Daarnaast zijn de nieuwe formats van de UEFA Champions League, Europa League en Europa Conference League allemaal exclusief beschikbaar in FC 25 Career en Tournament-modi voor een frisse nieuwe game-ervaring.

Inbegrepen competities zijn onder andere de Premier League, LALIGA EA SPORTS, Bundesliga, Ligue 1 McDonald’s, Serie A Enilive, CONMEBOL Libertadores, de Eredivisie, Barclays Women Super League, National Women Soccer League en nog veel meer.

120 authentieke voetbalstadions

Naast dit nieuws bevestigt EA Sports dat er meer dan 120 authentieke voetbalstadions van over de hele wereld te zien zullen zijn in EA SPORTS FC 25. Dit jaar zijn de volgende iconische locaties toegevoegd: Mâs Monumental van River Plate, De Kuip van Feyenoord Rotterdam, Estádio José Alvalade van Sporting CP, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park van Galatasaray S.K. en Ülker Stadyumu, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi van Fenerbahçe. Het legendarische Franse stadion Stade Bollaert-Delelis zal voor het eerst zijn unieke ambiance naar FC 25 brengen in de speltypen Aftrap en Carrière en ook in Ultimate Team.

Andere stadions zijn gereconstrueerd na voltooiing van hun renovaties in de echte wereld, waaronder het Estadio Santiago Bernabéu van Real Madrid en het Estadio de la Cerámica van Villarreal CF. Als officiële partner van het mannenteam van Olympique de Marseille (OM) weerspiegelt EA Sports FC de aangebrachte verbeteringen in het Orange Vélodrome-stadion in de game, waardoor een match day realistisch wordt gepresenteerd.