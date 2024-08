Zit Feyenoord-stadion De Kuip in EA Sports FC 25?

You never walk alone, hand in hand kameraden: Feyenoorders verenigt u, want het stadion van je cluppie zit mogelijk binnenkort in EA Sports FC 25. Deze Rotterdamse grasmat komt volgens een nieuw gerucht naar het voetbalspel, dat veel mensen nog altijd FIFA noemen, omdat dat precies is wat het is (maar dan met een nieuwe naam).

EA Sports FC 25

De lekker EA FC 25 LEAKS, die het eerder juist had, zegt dat deze stadions hun opwachting maken in de aankomende voetbalgame: Ewood Park, Coventry Building Society Arena, Ashton Gate, Estádio José Alvalade, Stade-Bollaert-Delelis, Merck-Stadion, RAMS Park, Ülker Stadyumu, Mâs Monumental en dus De Kuip. Kortom, de stadions van onder andere Fenerbahçe, Bristol City, RC Lens en Feyenoord. Wil je het precies weten? Komen ze:

Ewood Park (Blackburn Rovers)

Coventry Building Society Arena (Coventry City)

Ashton Gate (Bristol City)

Estádio José Alvalade (Sporting Clube de Portugal)

Stade Bollaert-Delelis (RC Lens)

Merck-Stadion (SV Darmstadt 98)

RAMS Park (Galatasaray)

Ülker Stadyumu (Fenerbahçe)

Mâs Monumental (River Plate)

Het is nog een lek, dus we weten het niet zeker, maar we vinden dit helemaal geen slecht idee. Vorig jaar zong De Kuip ook rond en toen kwamen we van een koude kermis thuis, dus laten we onze hoop ook weer niet te hoog laten zijn. In ieder geval zitten er al twee belangrijke Nederlandse stadions in het spel, namelijk de Johan Cruyff Arena van Ajax en het Philips Stadion in Eindhoven van PSV.

De Kuip

Over EA Sports FC 25 weten we al vrij veel. Op de cover is Jude Bellingham te zien van Three Lions en de Ultimate Edition bevat David Beckham, Zinedine Zidane, Gigi Buffon en Aitana Bonmati. De Volta-modus maakt plaats voor Rush, vijf-tegen-vijf-spelletjes met volledige doelen. Daarnaast is er natuurlijk verregaande aanpassing mogelijk van teams en voetballers. De vijf nieuwe skillmoves zijn Toe Drag Stepover, Big Feint, Step Over Ball, Heel Nutmeg en Drag Turn. Daarnaast krijgen de keepers ook nieuwe manieren waarop ze de bal ver van het doel houden: Footwork, Rush Out, Deflector, Cross Claimer, Far Throw en Far Reach.

EA Sports FC 25 verschijnt op 27 september 2024 op de PlayStations, Xbox Series, Xbox One, PC en Nintendo Switch.