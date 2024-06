Game Mania zit in zwaar weer: uitstel van betaling

Er zijn weinig gamewinkels over in het straatbeeld: er is Nedgame, er is Game Mania, Gameshop Twente, CEX (tweedehands) maar meer is het niet. En meer zal het waarschijnlijk ook niet zomaar worden. De kans is groot dat het minder wordt, want Game Mania heeft uitstel van betaling gekregen, wat helaas vaak een teken aan de wand is van een faillissement.

Game Mania in de problemen

Het doet ons denken aan de Free Record Shop: toen iedereen nog cd’s kocht was het the place to be. Soms ging je er zelfs alleen naartoe om een singletje te luisteren, wat kon met daar aanwezige hoofdtelefoons. Het was een hele ervaring, maar door de komst van digitale muziek in de vorm van MP3’tjes die je dan op een MP3-speler zette, en daarna streamingdiensten zoals Spotify die je toegang gaven tot miljoenen nummers op je telefoon, was dat luisteren van singletjes ineens heel ouderwets geworden.

Ditzelfde gebeurt nu bij games en dat betekent dat mensen toch steeds vaker digitaal spellen kopen, of fysiek maar via een digitale winkel. Er komen ook steeds minder games uit op cartridge of schijf: het is digitaal dat de klok slaat. Dat bijvoorbeeld Steam ook nog vaak diepe sales heeft waardoor het nog verleidelijker wordt om zelf digitaal een spel te kopen, is het steeds minder interessant voor gamers om naar een winkel te gaan in het centrum van de stad. Nu kun je daar natuurlijk wel slim mee omgaan: biedt bijvoorbeeld ook merchandise en figurines aan om gamers te trekken, maar uiteindelijk mag dat de Game Mania dus ook niet echt helpen. Wel slim is hun aanbieding als er een nieuwe console uitkomt, waarbij je dan je oude apparaat kunt inruilen voor korting op je nieuwe.

Winkels Game Mania in de etalage: Game Mania heeft uitstel van betaling gekregen van de rechtbank in Antwerpen. Daarmee is Game Mania tijdelijk beschermd tegen zijn schuldeisers. Hoe hoog de schulden van de retailketen precies zijn, is niet bekend. https://t.co/gL9TOQuqpx pic.twitter.com/QrJKc4X4Y7 — vastgoed nieuws (@vastgoednieuws) June 21, 2024

Grote concurrentie

Had Game Mania er meer aan gedaan om de winkel wat minder een winkel te laten lijken, maar meer een hangout te maken waar je ook echt games kunt spelen, dan zou het voor gamers misschien wat interessanter zijn om er te komen en te socializen. Tegelijkertijd lijkt het qua verkopen toch een te grote uitdaging: Game Mania heeft nu eenmaal gigantische concurrentie van het internet. Het is zelf ook wel aanwezig op dat internet, maar dan nog is de concurrentie hevig.

De winkelketen is van oorsprong Belgisch en heeft 21 winkels in Nederland en 14 stuks in België. Er werken 165 mensen. De rechtbank in Antwerpen heeft het bedrijf uitstel van betaling toegekend. De winkels blijven vooralsnog open en er wordt gezocht naar een koper voor het bedrijf, dat in 1992 werd opgericht.