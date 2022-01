​Gamestop - Hoe het bijna aan internetcultuur ten onder ging

Gamestop zegt ons in Nederland misschien niet zoveel, maar het verhaal van deze winkel is bijzonder genoeg om te vertellen. Bovendien is de kans groot dat je op vakantie wel een GameStop tegenkomt. Dit is een soort Free Record Shop van games, een soort Game Mania. Een fysieke winkel waar je terecht kunt voor games, merchandise en gameconsoles. Dat dat kan heeft een tijdje aan een zijden draadje gehangen. Waarom? Door internetcultuur. Maar nu neemt de winkel ‘wraak’.



Gamestop

Gamestop is een gamewinkel die zijn oorsprong vindt in de Verenigde Staten, maar ongeveer 5.000 winkels heeft over de hele wereld. De bekende webwinkel ThinkGeek valt bijvoorbeeld ook onder Gamestop. Het heeft het als fysieke winkel niet altijd makkelijk, want steeds meer mensen gamen online of maken gebruik van Xbox Game Pass om te gamen. Geen wonder dus dat het al diverse malen winkels moest sluiten. Dat er ook nog corona overheen kwam met alle lockdowns van dien, dat helpt niet.

Vorig jaar was Gamestop veelvuldig in het nieuws. Dat komt omdat de aandelen van het bedrijf ineens skyhigh waren, zonder dat hiervoor een normale, economisch verklaarbare reden voor was. De aandelen stegen en stegen maar, ze waren op een bepaald moment 350 dollar per stuk, wat uitzonderlijk is: de stijging naar 40 dollar per stuk was al een wonder (dat was al 1500 procent meer dan 9 maanden ervoor).