Deze asteroïde heeft grotere kans om onze planeet te raken

Het klinkt alsof we nog heel lang de tijd hebben om met een plan te komen, maar dat kader is kleiner dan je denkt. 2024 YR4 staat op het punt verstoppertje te spelen. In april gaat hij achter de zon en daar komt hij pas weer achter vandaan in 2028. Natuurlijk weten we nu dat hij bestaat en kunnen we wel wat inschattingen maken, maar experts houden liever een wat meer ‘real time’ oogje in het zeil.

Deadline: december 2032

Verder zijn er overigens geen asteroïden bekend die onze aarde zullen gaan raken. Het is vooral 2024 YR4 waar wat lichte zorgen om zijn en dat speelt ‘pas’ in december 2032. Knappe koppen hebben dus ruim 7 jaar om iets te bedenken, waarvan 4 jaar hopelijk met de grote dreiging in zicht. En, om het even in perspectief te zien: die heftige asteroïde die 65 miljoen jaar geleden in Mexico neerkwam en een flinke krater achterliet, die was 10 tot 15 kilometer breed. We hebben het nu over 40 tot 90 meter.