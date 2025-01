Bennu-asteroïde toont teken van leven

Want ja: wat wij binnen ons zonnestelsel gewend zijn als beginselen van leven, kan sowieso elders helemaal anders zijn. Wel interessant is dat die aminozuren waarschijnlijk dus niet aarde als oorsprong hebben, om wel leven op aarde te bewerkstelligen. En dat kan weer meer zeggen over ander leven dat op de maan of andere planeten heeft kunnen vormen.

DNA

Specifieker nog zijn er 14 van de 20 aminozuren in de monsters gevonden die proteïnen voor het leven op aarde kunnen creëren. Er zijn vijf nucleobases gevonden die nodig zijn om DNA en RNA te maken. Verder was er formaldehyde en ammoniak aanwezig, die samen complexe moleculen kunnen maken. Kortom, genoeg ingrediënten om uit te leren.

Maar, alsof de asteroïde een Apple-aankondiging is, is er meer. Calciet, haliet, sylviet: ze zijn allemaal aanwezig en dat duidt op zout water. Bennu is overigens geen op zichzelf staand gevaarte: het komt voort uit een asteroïde die 4,5 miljard jaar oud is. Toch wel heel tof. We hebben de vondst te danken aan NASA’s OSIRIS-REx, het ruimtevaartuig dat in 2016 omhoog ging en Bennu in 2018 tegen het lijf liep. Na twee jaar bestuderen ging hij ervoor, raapte hij wat monsters mee en in september 2023 kwam hij terug op aarde. Met, zo blijkt nu, een werkelijk fantastische buit voor de wetenschap. En wie weet, misschien wel voor meer dan dat alleen.