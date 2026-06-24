Je hoort vaak van NASA, SpaceX en Blue Origin als het om de ruimte gaat, maar in Europa zijn we de laatste tijd ook best lekker bezig. Nu ook weer, want de Euclid (wat geen afkorting is, maar de naam van een Griekse wiskundige uit de oudheid), heeft de Melkweg vastgelegd op een manier die nep lijkt. Dit is echter geen AI, dit is echt wat zich rondom onze planeet afspeelt.

Fenomenale plaatjes van de ruimte

Euclid heeft de grootste, gedetailleerde foto ooit gemaakt van onze Melkweg en daar zijn meer dan 60 miljoen sterren te vinden. Logisch dus dat het eruitziet als een soort inzoom op een jurk gemaakt van goudpailletten. Normaliter kijkt Euclid naar het donkere van het universum, maar astronomen hadden gevraagd om een keer een uitzondering te maken en we moeten zeggen: dat smaakt naar meer.

De ruimtetelescoop is in staat om individuele sterren op de gevoelige plaat te zetten, ook als het er enorm veel naast elkaar zijn. Er wordt daarom in één afbeelding heel veel vastgelegd en dat is ideaal voor wie planeten rondom sterren willlen onderzoeken via microlensing. Stiekem werd de foto al op 23 maart 2025 gemaakt, maar het is een mozaiek van meerdere kijkhoeken van de camera. Het duurde dus even om alles bij elkaarte puzzelen.

En de Hubble dan?

ESA laat weten: "Ter vergelijking: de scherpte en gevoeligheid van Euclid in zichtbaar licht zijn vergelijkbaar met die van de breedveldcamera van de NASA/ESA Hubble-ruimtetelescoop. Maar elk beeldveld dat Euclid in een paar uur vastlegt, beslaat een gebied dat 270 keer groter is dan het gezichtsveld van Hubble. Om diezelfde mozaïek van Euclid te observeren, zou de Keck-sterrenwacht ongeveer 2000 uur nodig hebben. Euclid is sneller en kan details van zwakkere sterren vastleggen die vanaf de grond over het hoofd zouden worden gezien. Deze enkele mozaïek omvat bovendien het volledige gebied dat de toekomstige Roman-ruimtetelescoop zal monitoren voor de jacht op planeten."

Op de afbeelding zullen waarschijnlijk nog veel ontdekkingen worden gedaan over de ruimte. En zo niet, dan hebben we in ieder geval een heel indrukwekkend beeld gekregen.