OpenAI heeft nieuwe stemmodellen geïntroduceerd en die zouden beter moeten zijn in live vertalen. Het gaat om GPT-Live-1 en GPT-Live-1-Mini die op dit moment voor alle ChatGPT-gebruikers beschikbaar worden gemaakt. Maar, wat kun je er dan precies mee?

Nieuwe stemmodellen

Wat je er als gebruiker vooral aan zou moeten merken is dat de stem van ChatGPT wat menselijker klinkt en op een wat meer gesprek-achtige wijze spreekt. Het voordeel va neen stem die al menselijker klinkt is dat je dan ook meer geneigd bent om er op een natuurlijke manier mee te praten, maar er is dus ook iets aan bijvoorbeeld de woordkeuze gedaan waardoor de chatbot uitnodigender zou moeten zijn om mee te praten.

In de achtergrond is er iets toegevoegd dat 'continue interactie' heet en dat zorgt ervoor dat AI zowel kan luisteren als kan praten. Dat is een grote verandering, want dat betekent dat je door hem heen kunt praten en dat hij zowel kan blijven doorpraten om zijn punt nog te maken als kan bedenken wat je precies zegt om daar dan weer een antwoord op te bedenken.

Vertalen

Helemaal is dat trouwens niet: Google heeft zoiets ook al enige tijd geleden geïntroduceerd in Gemini. ChatGPT kan nu dus antwoord geven voordat je klaar bent met praten. Het is te hopen dat hij dan niet de hele tijd door je heenpraat, maar het is ook eigenlijk niet bedoeld voor een gewoon gesprek. Het idee is dat je hiermee bijvoorbeeld in het Engels kunt spreken waarbij ChatGPT dan vertaalt wat je zegt. Dat kan bijvoorbeeld naar het Spaans of Hindi, terwijl hij dus wel blijft luisteren naar wat je zegt om dat ook weer te vertalen.

We denken als mens ook in de achtergrond en dat is wanneer GPT-Live de vraag even naar GPT-5.5 stuurt. Ondertussen praat hij gewoon met je door, terwijl 5.5 eigenlijk het zware werk doet. Je kunt het nu zelf ook merken, want het rolt nu uit naar alle gebruikers, inclusief de gratis gebruikers, al kan het ook vanaf morgen zijn dat je het hebt. Veel langer zou de uitrol niet duren.

Vandaag wordt ook GPT-5.6 verwacht, waarvan het nog onduidelijk is wat het zoals inhoudt.