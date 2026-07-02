Gooi tien keer achter elkaar kop met een munt en de kans is groot dat veel mensen verwachten dat de volgende worp munt wordt. Alsof de munt "aan de beurt" is om de balans te herstellen. Toch werkt kansberekening niet zo. Elke worp staat volledig op zichzelf. En juist daar gaat ons brein opvallend vaak de mist in.

Dat is niet vreemd. Ons brein is geëvolueerd om patronen te herkennen. Dat hielp onze voorouders om gevaar te signaleren, voedsel te vinden en betere beslissingen te nemen. Alleen werkt datzelfde mechanisme minder goed wanneer echte willekeur in het spel is. We zien verbanden die er niet zijn en trekken conclusies op basis van toevalligheden.

We zien patronen waar ze niet bestaan

Psychologen noemen dit apofenie : het menselijk vermogen om betekenis te geven aan willekeurige gebeurtenissen. Dat klinkt misschien ingewikkeld, maar iedereen doet het.

Na drie rode auto's achter elkaar valt een vierde rode auto ineens extra op. Na een reeks regenachtige dagen verwachten we automatisch dat mooi weer eraan komt. En wie vijf keer achter elkaar hetzelfde getal ziet verschijnen, krijgt al snel het gevoel dat daar iets achter zit.

In werkelijkheid zijn veel gebeurtenissen volledig onafhankelijk van elkaar.

De gambler's fallacy

Een van de bekendste denkfouten is de zogenoemde gambler's fallacy. Mensen denken dat eerdere uitkomsten invloed hebben op toekomstige kansen.

wel moet komen". Statistisch klopt dat niet. Elke draai heeft exact dezelfde kansverdeling als de vorige. Een klassiek voorbeeld is roulette . Stel dat het balletje acht keer achter elkaar op zwart valt. Veel mensen denken vervolgens dat rood "". Statistisch klopt dat niet. Elke draai heeft exact dezelfde kansverdeling als de vorige.

Het verleden verandert niets aan de volgende uitkomst.

Ook gamers trappen erin

Dit verschijnsel zie je niet alleen bij kansspelen. Ook videogames maken veel gebruik van willekeur.

Denk aan lootboxes, zeldzame drops in MMORPG's , het openen van kaartpakketjes in sportgames of het verzamelen van skins. Hoewel deze systemen fundamenteel verschillen van online kansspelen , spelen ze allemaal met dezelfde psychologische mechanismen rond beloning, verwachting en willekeur.

Veel moderne games spelen bewust met dat psychologische effect. Sommige titels bouwen zelfs een zogenoemd pity system in, waarbij de kans op een zeldzaam item langzaam toeneemt. Daardoor voelt het alsof geluk bestaat uit een patroon, terwijl de onderliggende techniek vaak nog steeds grotendeels op kansberekening draait.

Waarom AI hier ook niets aan verandert

Juist nu artificial intelligence steeds beter wordt in patroonherkenning, denken sommige mensen dat AI ook willekeur kan voorspellen. Dat is een misverstand.

AI is uitstekend in het herkennen van trends in grote hoeveelheden data. Denk aan koopgedrag, verkeersdrukte of weersvoorspellingen. Maar echte willekeur bevat per definitie geen patroon om te ontdekken.

Een goed algoritme voor willekeurige uitkomsten levert geen verborgen structuur op waar AI slimmer van wordt. Het enige wat een model kan doen, is analyseren of een systeem daadwerkelijk willekeurig werkt.

Waarom willekeur juist belangrijk is

Betrouwbare willekeur speelt een veel grotere rol in ons dagelijks leven dan de meeste mensen beseffen.

Cryptografie gebruikt willekeur om veilige sleutels te genereren. Beveiligingssystemen vertrouwen erop dat wachtwoorden niet voorspelbaar zijn. Ook wetenschappelijk onderzoek, simulaties en moderne AI-modellen maken gebruik van randomisatie om betrouwbare resultaten te bereiken.

Zelfs grote technologiebedrijven investeren veel in hoogwaardige random number generators, omdat voorspelbare willekeur een beveiligingsrisico kan vormen.

Ons brein blijft zoeken naar logica

Hoe rationeel we ook denken te zijn, ons brein blijft zoeken naar orde in chaos. Dat is een van onze sterkste eigenschappen, maar soms ook een valkuil.

Juist daarom is het goed om af en toe stil te staan bij de manier waarop we kansen beoordelen. Want of het nu gaat om een algoritme, een videogame, een beursgrafiek of een draai aan een roulettetafel: willekeur voelt vaak minder willekeurig dan ze werkelijk is.