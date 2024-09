Hoe bescherm je de data in je brein?

Het gaat echter niet alleen om Neuralink, maar ook om apps die persoonlijk gevoelige data bijhouden zoals een dagboek-app of een meditatie-app waarin je bijhoudt wat je allemaal voelt en denkt. Het gaat dus enerzijds om neurologische data en anderzijds om persoonlijke, gevoelige data. Die moet beschermd worden. Het is goed dat er nu al aan dit soort wetten wordt gewerkt, want meestal gaat het andersom: dan is de technologie het allang voorbijgerend en moet er nog worden nagedacht over hoe we dat veilig kunnen laten werken (AI, anyone?).

Privacy van je breindata

Californië is bovendien een plek waar veel technologische ontwikkeling plaatsvindt. Het is dus goed om die meteen al wat meer te beteugelen om de consument/burger te beschermen. In Europa is men er ook mondjesmaat mee bezig, maar zijn we nog lang niet bij wetgeving beland. Eind juli kwam er uit een denktank een stuk over hoe mentale privacy in de neuroscience kan worden gewaarborgd. Europa is dus vooral nog in een onderzoeksstadium, al kan het zijn dat de breinprivacy misschien wel al onder andere wetten kan vallen. Kortom, er breekt duidelijk een nieuw tijdperk aan en het is goed om te zien dat overheden er nu sneller op lijken te handelen.