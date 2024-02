​Eerste Neuralink-gebruiker stuurt computermuis aan met brein

Elon Musk is in zijn nopjes: de eerste Neuralink zit nu in een mens en die kan er ook meteen goed mee overweg. De ‘ patiënt ’ weet er een paar weken na plaatsing al een computermuis mee aan te sturen.

NEWS: Elon Musk announced tonight that the first human implanted with @Neuralink ’s brain chip has made a full recovery. The patient is able to control a mouse using only their thoughts. Incredible achievement! pic.twitter.com/ImrSkxT0h7

Het is best knap dat het zo snel gaat, want de chip zit er dus nog maar een paar weken in. Wel is de ambitie groot. Musk wil dat er zoveel mogelijk knop-drukken mogelijk zijn met alleen nadenken. Denk dan aan bijvoorbeeld rechtermuis, linkermuis en muis omhoog en muis omlaag. Het moeten meer dan twee knoppen zijn, stelt hij volgens een rapportage van de Independent . Maar dat het via rapportages gaat, en dat Elon Musk tijdens meetings van SpaceX over de Neuralink-patiënt praat, valt niet bij iedereen in goede aarde.

Of eigenlijk weet het apparaatje de hersengolven van de gebruiker om te zetten in actie. De breinchip is op dit moment bij één mens geïmplementeerd en volgens Musk is de persoon volledig hersteld en zijn er nog geen bijwerkingen. Hij kan een muispointer over een beeldscherm gebruiken door alleen maar aan deze activiteit te denken. Hierdoor heeft hij dus zijn handen niet nodig.

15 out of 23 monkeys implanted with Elon Musk’s Neuralink brain chips have reportedly died: https://t.co/WrAW6BqU75 pic.twitter.com/oh2giLblLT

'Neuralink communiceert onvoldoende'

Zeker omdat het zulke baanbrekende technologie is, menen mensen dat er meer informatie vanuit Neuralink zelf zou moeten komen. Meerdere wetenschappers hebben zich hierover uitgesproken in een essay. Alleen een persbericht sturen is onvoldoende en komt niet wetenschappelijk over, stellen zij. Ze vinden dat iemand die een nogal groot financieel aandeel heeft in de uitkomst van een ‘experiment’ als dit, niet ethisch bezig is als hij op deze manier communiceert.

Zeker niet omdat veel mensen met verlammingen waarschijnlijk hoop krijgen als ze vooral positieve basisdingen horen. Echter kan Neuralink op zijn beurt weer zeggen dat het niet nodig is: in tegenstelling tot bijvoorbeeld medicatie zijn er geen regels vanuit de overheid voor het verschaffen van informatie. De wetenschappers stellen echter dat het gevaarlijk is dat we bijvoorbeeld niet eens te horen krijgen welke plannen er zijn om een apparaat te verwijderen als er iets mis gaat of iemand niet langer mee wenst te doen aan het experiment. Ook is het nog steeds onduidelijk wat nu precies de uitkomsten van de experimenten op dieren waren.