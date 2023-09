Neuralink wants you: zoekt testpersonen voor breinimplantaat

Je zou door alle communicatie rondom X/Twitter bijna vergeten dat Elon Musk aan het hoofd staat van meer bedrijven. We noemen een SpaceX, een Tesla, maar ook: Neuralink . Neuralink horen we niet heel vaak iets van, maar als we iets horen is het vaak wel revolutionair. Vandaag ook.

The first human patient will soon receive a Neuralink device. This ultimately has the potential to restore full body movement. In the long term, Neuralink hopes to play a role in AI risk civilizational risk reduction by improving human to AI (and human to human) bandwidth by… https://t.co/DzqoYI27Ng

Als je je wil opgeven voor dit spannende experiment, dan moet je wel wat tijd vrijmaken: je moet er zes jaar voor uittrekken om mee te werken aan het onderzoek. En dan nog iets: je moet wel blijvend verlamd zijn. Dat is immers waarvoor Neuralink in eerste instantie is gemaakt: mensen hun ledematen laten aansturen, terwijl ze dit op eigen kracht niet kunnen. Het is dus heel belangrijk onderzoek, maar het kan uiteindelijk ook meer gaan betekenen.

Nu is de kogel namelijk eindelijk door de kerk: deze innovatie mag getest worden op mensen . De Amerikaanse organisatie die verantwoordelijk is voor het onderzoeken van dit soort innovaties en de veiligheid ervan, heeft na lang wikken en wegen akkoord gegeven. Tijd dus voor Neuralink om proefkonijnen te vinden. En dan bedoelen we nu dus even geen dieren: die hebben het al genoeg te verduren gehad, zoals de Pong-spelende aap en de snuffelende varkens.

De N1-chip

Neuralink maakt apparaatjes die in het hoofd worden geïmplementeerd. Op dit moment werkt het aan N1. Het apparaatje is een chip die breingolven kan lezen en op die manier dus weet wat je probeert te initiëren. Dat is natuurlijk heel goed als het gaat om ledematen aansturen, maar de vraag is ook: hoe ver kan dit gaan? Musk wil uiteindelijk een soort technologie ontwikkelen voor telepathie en zorgen dat je brein met Neuralink de snelheid en slimheid van AI voor blijft. Dat steekt hij ook niet onder stoelen of banken trouwens, maar zo ver is het nog lang niet. Gelukkig…

Vooralsnog zoekt het alleen nog testmensen en zijn we nog in de beginstadia. Neuralink schrijft: Tijdens het onderzoek wordt de R1 Robot gebruikt om de ultrafijne en flexibele draden van het N1 Implantaat chirurgisch te plaatsen in een hersengebied dat de bewegingsintentie controleert. Eenmaal geplaatst is het N1 implantaat cosmetisch onzichtbaar en is het bedoeld om hersensignalen draadloos op te nemen en door te sturen naar een app die de bewegingsintentie decodeert. Het initiële doel van onze BCI is om mensen de mogelijkheid te geven om een computercursor of toetsenbord te besturen door alleen hun gedachten te gebruiken. Mensen met quadriplegie als gevolg van een cervicale dwarslaesie of amyotrofe laterale sclerose (ALS) kunnen in aanmerking komen.”