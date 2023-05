Neuralink mag op mensen gaan testen. De technologie waarbij een chip bij het brein wordt geplaatst dat vervolgens hersengolven uitleest en omzet in acties is volop op dieren getest (waaronder varkens en apen), maar nu klaar voor menselijke tests. Neuralink-eigenaar Elon Musk zit daar al een jaar op te wachten, maar nu is het eindelijk zo ver.

Neuralink

We denken nog steeds dat de miljardair het allang heeft laten implanteren in zijn eigen brein, maar nu is het officieel: Neuralink mag op mensen worden getest. Een begin van een tijdperk waarin we technologie een nog grotere rol zullen zien spelen. Neuralink is in principe bedoeld voor mensen met verlammingen, om zo toch nog hun ledematen te kunnen aansturen, maar Elon Musk heeft al meerdere malen doen doorschemeren dat er natuurlijk meer mee mogelijk is.

De Amerikaanse Food and Drug Administration heeft na lang proberen eindelijk toestemming gegeven aan Neuralink om met hun menselijke tests te beginnen. Eerder testte het al op aapjes, die het spelletje Pong konden spelen met hun brein, zonder met hun handen de joysticks te gebruiken. Ze hebben het wel geleerd te spelen met de handen, maar uiteindelijk geven de hersengolven op een gegeven moment al door wat ze met hun handen zouden willen doen om het blokje in Pong te besturen en dankzij Neuralink is dat ook precies wat geschiedde.