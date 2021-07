​Neuralink haalt 200 miljoen dollar op voor breinimplantaten

Het plan van Neuralink is om mensen met verlammingen helpen hun digitale vrijheid terug te krijgen. Dat kan omdat mensen op een natuurlijke manier met computers of telefoons kunnen communiceren omdat de golven vanuit het brein worden verstuurd naar deze tech. Zo kan Neuralink laat weten dat het deze investeringsronde wil gebruiken om het eerste product, die N1 Link dus, op de markt te brengen. Ook wil het de inkomsten gebruiken om toekomstige producten te ontwikkelen.

De investeerders zien graag dat Neuralink verder gaat met zijn innoverende werk aan draadloze computerchips die in het brein worden geïmplementeerd. Neuralink schrijft : “We hebben de afgelopen vier jaar gewerkt aan het bouwen van de eerste hersenmachine-interface met een hoog aantal kanalen, bedoeld voor therapeutisch gebruik bij patiënten. Ons eerste product, de N1 Link, is een 1024-kanaals apparaat dat na implementatie volledig onzichtbaar is en gegevens verzendt via een draadloze verbinding.”

Getest op dieren

Naast varkens test Neuralink ook op andere dieren. Het liet een paar maanden geleden zien hoe een aapje het spel Pong bestuurt. Eerst met joystick, maar later alleen met zijn brein. Het is een bizarre gewaarwording, maar Neuralink bewijst dat het werkt. Het hoopt dan ook snel te kunnen gaan testen op mensen. Er is wel veel kritiek op het gebruik van dieren, waarop Neuralink blijft aangeven dat de dieren ruime verblijven hebben en er een dierenarts beschikbaar is voor de dieren.

Welke andere producten Neuralink in de toekomst wil ontwikkelen, dat is onbekend. Wel maken mensen zich buiten het gebruiken van dieren zorgen over het bedrijf. Het kunnen implanteren van chips in het menselijk brein maakt sommige mensen bang, omdat je zo immers ook de hersengolven misschien zou kunnen veranderen of anderzijds beïnvloeden. Zo ver is het voor zover wij weten nog lang niet, want Neuralinks eerste uitvinding moet überhaupt nog worden getest op mensen. Iets wat je ook in Amerika niet zomaar voor elkaar krijgt.









Fotocredits: RobbieRoss