​Neuralink loopt vast vooruit: hersenimplantaten straks in mensen

Neuralink, het is een van de bedrijven waarmee Elon Musk de wereld verbaast, en opschrikt. Zo heeft het al getoond dat het succesvol de breingolven kon lezen van een varken en hoe het een aapje Pong liet spelen: met alleen zijn brein. De volgende troef? Dat moeten mensen worden, als we een nieuwe vacature van het bedrijf mogen geloven.

Neuralink Voor zover bekend heeft Neuralink nog geen officiële toestemming om te gaan testen op mensen. In ieder geval heeft de Amerikaanse Food and Drug Administration (de FDA, een soort voedselwarenautoriteit zoals wij die hebben in Nederland) nog geen toestemming gegeven. Elon Musk lijkt daar echter niet op te willen wachten en zet nu alvast een vacature online voor een Clinical Trial Director die de klinische proeven moet overzien die worden gedaan op.. mensen. Neuralink ontwikkelt technologie die in het brein wordt geïmplanteerd om zo breingolven op te vangen. Het plan is om mensen die bijvoorbeeld verlamd zijn op deze manier helpen door de neuronen in de hersenen te beïnvloeden. Maar om mensen te helpen, zal je uiteindelijk toch moeten testen op mensen. Neuralink lijkt binnenkort van plan te zijn om daarmee te starten, want het zoekt specifiek iemand om te helpen met de eerste klinische proeven op mensen.

Menselijke intelligentie en AI Neuralink wil, door middel van een chip-implantaat in het hoofd, de menselijke intelligentie uitbreiden met kunstmatige intelligente. Concreet: dit bedrijf wil kunnen ingrijpen op de neuronen in de hersenen. De nieuwe Clinical Trial Director moet dan ook wel ervaring hebben op het gebied van implantaten en kennis hebben van hoe de FDA onderzoek op mensen beoordeelt. Kortom, misschien wil Elon Musk toch wel eerst zorgen voor toestemming, voordat de Director gaat bekijken hoe de onderzoeken ervoor staan. In ieder geval is het een vacature voor mensen die lef hebben en de kans willen grijpen om ‘de wereld te veranderen’. Als het bedrijf slaagt in wat het wil doen, heeft het zeker potentie om de wereld te veranderen. Het idee is om het implantaat niet alleen samen te laten werken met de neuronen in de hersenen, maar ook met kunstmatige intelligentie. Er zou dan een brain-computer interface worden gecreëerd. Je kunt dan dingen doen met alleen je brein. Denk bijvoorbeeld aan een game spelen zoals het aapje dat Pong deed, of een smartphone bedienen, ondanks dat je verlamd bent. Stel dat je verlamd bent en het Neuralink-apparaat signalen stuurt naar je ledematen, zodat de problemen met je rug worden omzeild en je misschien weer kunt lopen?

Pong spelen zonder handen Er is echter ook kritiek, want zo’n Neuralink zou natuurlijk veel meer kunnen. Wat als je brein samensmelt met de kunstmatige intelligentie? Elon Musk ziet het helemaal zitten om op deze manier toch een soort superhuman of androide mens te creëren, maar dat is op dit moment voor veel mensen een paar bruggen te ver. Of misschien wel een paar melkwegstelsels. Maar goed, ook daar heeft Elon een oplossing voor: hij brengt je er met SpaceX wel naartoe. Grapje natuurlijk. Sowieso zal het plan om op mensen te testen waarschijnlijk nog lang op zich laten wachten. In eerste instantie was het de bedoeling om al begin 2020 te starten met proeven op mensen. Er is nog niet officieel aangekondigd dat er tests worden uitgevoerd op onze eigen soort, laat staan wanneer deze zouden beginnen.