Neurolink doorbraak: verlamde man stuurt robotarmen aan met brein

Elon Musk werkt eraan met zijn bedrijf Neuralink, maar neurolinktechnologie is zeker niet een alleenrecht van de ondernemer. Zo is er een ander bedrijf dat succesvol is in neurolinkechnologie. Hierdoor kan een verlamde man zijn twee robotarmen aansturen met zijn brein.

Technologische doorbraak

Het is niet alleen een doorbraak in de medisch-technische wereld, het is ook een doorbraak voor de man zelf. Dertig jaar lang kon hij zichzelf niet voeden, maar door zijn brein te linken aan een computer kan hij zijn protheses besturen door alleen maar te denken aan wat hij ermee wil doen. Hij kan zelfs met mes en vork eten door een brein-machine-interface die in zijn hoofd is geïmplanteerd. Die computer zorgt dat de breinsignalen worden omgezet in bewegingen.

Het doet denken aan het aapje van Neuralink, Elon Musks paradepaardje: hij kon Pong spelen door alleen maar te denken aan waar hij wilde dat de joystick naartoe ging. Een bijzonder iets om te zien en een klein wonder. Technologie die er nu voor kan zorgen dat ook mensen met verlammingsproblematiek weer meer zelf kunnen. Hun zelfstandigheid terugwinnen is enorm belangrijk voor veel mensen en tech speelt hierbij een belangrijke rol. Neuralink test op dit moment nog niet op mensen, maar is dat wel binnenkort van plan.