Neuralink loopt vertraging op: over half jaar tests op mensen

Neuralink is al flink op dieren getest, maar pas over een half jaar is het tijd om op mensen te testen. In eerste instantie was het plan om dat al dit jaar te doen, maar Elon Musk maakte bekend dat dit binnen zes maanden gaat gebeuren.



Neuralink Tenminste, zo zeker is dat eigenlijk helemaal niet. Elon en consorten hebben hier namelijk eerst nog toestemming nodig van de gezondheidsautoriteit in de Verenigde Staten: de Food and Drug Administration. Je mag immers niet zomaar proeven uitvoeren op mensen, zeker niet als het gaat om iets gevaarlijks als een chip in de hersenen. Die chip is bovendien redelijk groot: ongeveer zoals een winkelwagenmuntje. Eerder heeft Elon Musk al getoond dat Neuralink werkt in een varken en in een aapje. Hij liet het aapje eerst gewoon Pong spelen met zijn handjes, maar vervolgens speelde hij het alleen met zijn brein. De breingolven worden door de chip opgevangen en omgezet in actie, iets wat normaal dus naar de armen zou gaan, maar nu direct gebeurt, gelinkt met een computer. Het is enorm futuristisch en schiet sommige mensen in het verkeerde keelgat: wat kun je immers allemaal ‘besturen’ met zo’n chip en kan hij echt gedachten lezen? Kan hij je brein zelfs eventueel overnemen?

Hersenimplantaat Neuralink werkt met flinterdunne draden die je hersenactiviteit registreren. Het verschil met de hersenimplantaten die we nu kennen is dat die haren heel buigzaam zijn. Hierdoor brengt het juist minder risico met zich mee, aldus Neuralink. Het heeft bij de FDA al flink wat papierwerk achtergelaten met de hoop om snel toestemming te krijgen en de technologie op mensen toe te passen. Dat zal niet meteen een grote schaal zijn, maar slechts een paar mensen, net zoals we recent hebben gezien bij het eerste synthetische bloed. Het is nog zodanig nieuwe technologie dat mensen erg bang zijn. Volgens Elon Musk is de tech in eerste instantie echter bedoeld voor mensen met een lichamelijke beperking. Het idee is dat mensen met verlammingen hun lijf weer kunnen aansturen door de chip en dat blinden zelfs weer kunnen zien. Het kan dus enorm grote invloed hebben op mensen die het nu veel moeilijker hebben.

Evil plan? Of Elon Musk er uiteindelijk echt een evil plan mee heeft, dat weet niemand. Veel mensen denken wel dat hij er zelf al lang een heeft laten implanteren, maar dat is natuurlijk een wild cowboyverhaal waarvan we nooit zullen weten of het klopt. Hij heeft immers nogal veel verantwoordelijkheden die hem gezond en wel nodig hebben: Tesla, SpaceX en Twitter bijvoorbeeld.