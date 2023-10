Call of Duty-maker wil games maken voor Neuralink

Bobby Kotick ziet het helemaal zitten. De grote man achter Activision Blizzard heeft gezegd dat hij graag games wil maken voor Neuralink. Dat betekent dat het weer op een heel andere manier moet gaan nadenken over gaming.

Gamen op Neuralink



Elon Musk is met zijn Neuralink bezig met het maken van chips om in het hoofd te implanteren. In eerste instantie is het doel om mensen met verlammingen te helpen hun lijf alsnog ‘aan te sturen’ en dus nog steeds te kunnen bewegen. Echter is er ook een groter doel, dat menig persoon angst inboezemd. Immers leest Neuralink je breingolven. Uiteindelijk wil Elon Musk dat je brein een soort computer wordt, of andersom…

En zeg je computers, dan zeg je computerspellen, toch? Elon Musk heeft dit zaadje bij Kotick eigenlijk stiekem zelf al geplant, door op een van de eerste video’s waarin Neuralink werd getoond een aapje Pong te laten spelen. De tennis-achtige game is natuurlijk niet bepaald Call of Duty, maar als voorbeeld voor de toepassing van Neuralink een spel laten zien is natuurlijk vragen om.. meer games dus. En zeker Call of Duty past bij zo'n futuristische manier van gamen: het spel heeft vaak genoeg als thema een heel verre toekomst gehad, compleet met allemaal gekke technologische oplossingen. Dat Kotick echt een Call of Duty wil maken of hij toch kiest voor iets anders, dat weten we trouwens nog niet, maar het zou niet eens zo vreemd zijn voor een Call of Duty, waarin je dan een personage speelt met.. een chip in zijn brein.