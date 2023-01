Twitch-streamer speelt Elden Ring met alleen haar brein

Een creatieve streamer op Twitch speelt Elden Ring zonder handen. Pririkaryal gebruikt alleen haar brein om haar personage in het spel aan te sturen. We hebben het eerder gezien hoe er met een brein games werden gespeeld, maar nog nooit op deze manier. Hoe doet ze het?

EEG-gamen Perrikaryal heeft een EEG-apparaat thuis. Dit is een manier waarmee een electroencephalogram kan worden gemaakt: met andere woorden, een soort breinscan. Hierbij worden sensoren op het hoofd geplakt die elektrische signalen uit het brein kunnen herkennen. De machine zet die signalen om in visuele output waarmee een arts zijn werk beter kan doen. Dat is ook hoe Perrikaryal het heeft aangepakt, alleen kijkt er nu geen dokter naar de resultaten, maar software. Ze zit achter haar bureau met 14 sensoren op haar hoofd. Je zou niet zeggen dat ze een game aan het spelen is, maar dat is toch echt wel het geval. Zo zegt ze ‘aanvallen’ en even later zie je haar personage gewoon een Rock Sling doen op een eindbaas. Is het een hoax, of is het echt? Waarschijnlijk is het hartstikke echt. Als er in het brein heel verschillende reacties zijn op de diverse activiteiten die je in de game kunt doen, dan kan het zo geprogrammeerd worden dat denken aan ‘aanval’ inderdaad kan zorgen voor de aanval. Daar heb je echter wel algoritmen voor nodig die de verschillende signalen uit het brein kunnen begrijpen.

Spelen met je brein Eerder speelde een aapje het spelletje Pong met alleen zijn breingolven, nadat Elon Musks bedrijf Neuralink hiervoor een chip in zijn brein had geïmplementeerd. Het is een vreemd idee, dat breingolven op die manier kunnen worden gebruikt. Neuralink heeft als plan om zo mensen met verlammingen te kunnen helpen meer controle terug te krijgen. Echter werkt Neuralink dus met breingolven en dat is niet hoe deze Twitch-streamer te werk ging. Is het heel slim om zo’n EEG in te zetten om te gamen? Hoewel het een toffe gimmick is, is het wel echt maar een gimmick. Het probleem is namelijk dat er toch wel flink wat verwerkingstijd is en die tijd geven veel eindbazen in het ultramoeilijke Elden Ring je zeker niet.

Elden Ring Daarnaast werkt het niet feilloos: het kan je net verkeerd begrijpen, zeker wanneer je bijvoorbeeld veel verschillende hersengebieden tegelijkertijd ‘aanzet’. Het moet echt flink getraind worden. Gelukkig is het ook niet Perrikaryals plan om er een ultragamer mee te worden; ze wilde simpelweg meer mensen laten zien hoe wonderlijk de wereld van EEG-technologie is. En die missie is zeker op goede manier voltooid, iets wat we van veel missies in het veel te moeilijke Elden Ring niet altijd kunnen zeggen.