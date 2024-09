Neuralink heeft tech die een blinde kan laten zien

Elon Musk heeft met Neuralink al bewezen dat er knappe koppen werken: mensen die verlamd zijn, kunnen met dit breinimplantaat weer games spelen op een computer. De nieuwe stap van Neuralink gaat verder: Blindsight is gemaakt om mensen die blind zijn te laten zien. Zelfs als ze blind geboren zijn.

De Amerikaanse Food & Drug Administration geeft goedkeuring voor een test op mensen en noemt de technologie zelfs baanbrekend. Die baanbrekend-status betekent dat een technologische gadget sneller moet kunnen worden ontwikkeld. Reden voor Neuralink om alvast op zoek te gaan naar testpersonen die blind zijn. Het vraagt alleen om mensen uit het Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten en Canada, dus helaas vallen Nederlanders met een visuele uitdaging buiten de boot.

Neuralink zal misschien niet meteen morgen een implantaat in het brein van de proefpersoon kunnen zetten, maar in ieder geval kun je je wel opgeven als Neuralink-patiënt. Neuralinks vorige uitvinding is een chip die je in het brein zet en die hersengolven begrijpt en doorzet naar een computer of een telefoon. Dit komt door de reeks van 96 flexibele en kleine elektrode draden die 32 elektroden op elke draad bevatten, voor een totaal van 3072 elektroden

Of Blindsight ook zo werkt, is onduidelijk: iemand hoeft er geen ogen of oogzenuwen voor te hebben, als de visuele cortex van het brein maar aanwezig is. Neuralink Blindsight zou gebruikmaken van pieken in het brein om zijn werk te doen, maar hoe het per se dingen visueel gaat maken, dat moeten we nog.. zien. Musk zegt dat het in eerste instantie waarschijnlijk vrij slecht beeld is, wat mensen doorkrijgen, met dikke pixels zoals de games van weleer. Echter, hij denkt ook dat je uiteindelijk als blinde scherper en beter kunt kijken dan iemand die ziet.

In ieder geval gaat het hierbij anders dan met de vorige uitvinding: ditmaal worden drie mensen van een implantaat voorzien en gaan die jaren met het apparaat aan de slag. Hoe iemand beeld ziet is onbekend, maar dat het een spannend experiment is voor mensen die nog nooit van hun leven hebben gezien, dat is voor te stellen. Van een wereld alleen kunnen voelen, horen, ruiken en proeven naar al die visuele stimulans die erbij komt, dat zal een flinke aanpassing vergen, waardoor het waarschijnlijk goed is dat Neuralink er de tijd voor neemt. Of we ondertussen op de hoogte worden gehouden, dat is afwachten: het bedrijf wordt nog wel eens bekritiseerd omdat het niet open genoeg zou zijn. We kijken er in ieder geval reikhalzend naar uit om van iemand die blind is geboren te horen hoe kijken voor het eerst is.