​Eerste mens met Neuralink gamet uren achtereen met zijn brein

Hij is volledig verlamd, maar kan schaakstukken verplaatsen via de computer zonder een muis of scherm aan te raken. Het is de 29-jarige Noland Arbaugh, een naam die geschiedenis heeft geschreven. Niet helemaal door zijn eigen toedoen, maar omdat hij de eerste mens is met Neuralink in zijn brein. Deze hersenchip van het bedrijf van Elon Musk, Telepathy , zorgt dat breingolven worden gelezen.

Een schaakstuk verder zelfs, want hij kan urenlang potjes schaken spelen met de computer, door simpelweg alleen zijn gedachten te gebruiken. In een filmpje wordt getoond hoe dat eruitziet. Het is fijn om relatief snel na het muisverhaal een update te krijgen, want veel wetenschappers menen dat Neuralink verzaakt de wereld goed op de hoogte te houden van hoe het met de patiënt gaat. Niet dat deze video genoeg zal zijn voor de wetenschappers, maar het is in ieder geval letterlijk en figuurlijk weer een teken van leven. Hij is zelfs volop aan het lachen. We zien zijn honden en dat is misschien wat veel, maar in ieder geval ziet het er niet uit alsof hij wordt gedwongen of alsof het een toneelstuk is.

De jongeman kon lang lopen, maar kwam acht jaar geleden na een duikongeval zo terecht dat hij volledig verlamd raakte. Volledig verlamd van zijn schouders naar beneden. In januari werd hij de eerste persoon die Neuralink in zijn brein heeft en nadat zijn herstel al erg goed ging, blijkt hij nu ook steeds meer te kunnen. Eerder schreven we al over hoe hij een computermuis aanstuurde met zijn brein, nu gaat hij een stuk verder.

The surface of the brain is highly vascularized, and avoiding blood vessels when implanting electrodes is no small feat! Fluorescent dye imaging can allow our robot to resolve smaller vessels and distinguish between arteries (red) and veins (blue) in this false color image pic.twitter.com/NB99OXgjFp

Schaken met Neuralink

Vervolgens zien we een laptop met een schaakspel en zit hij met zijn handen gewoon op de stoelleuning, terwijl we dus de muis op het scherm zien verplaatsen. “It’s all brain power up there’. Hij legt uit dat er wel wat training aan voorafging. Eerst moest er immers gekeken worden of hij de cursor wel kon verplaatsen. Hij grapt zelfs dat hij het gevoel heeft dat hij ‘the force’ van Star Wars gebruikte en dat het voelde alsof hij een tovenaar was toen hij voor het eerst schaakte met de laptop.

Ook vertelt hij dat Neuralink hem nu volledige vrjiheid geeft en dat hij urenlang Civilization 6 speelde. Hij speelde het spel vroeger ook, maar omdat het zo groot was en zoveel tijd kostte ging het hem in principe niet meer lukken om het te spelen. Tot nu dus. Het grappige is dat hij vertelt over het proces terwijl hij ondertussen verder schaakt en schaakmat wordt gezet (niet vreemd als je ondertussen iets heel anders aan het doen bent). Kijk vooral de onderstaande video en besluit wat je er zelf van vindt. Neuralink balanceert op het randje van ethisch verantwoord volgens velen, en er is hier en daar ook angst van wat Elon Musk van plan is met deze breinchips als straks het eerste doel is bereikt, namelijk verlamde mensen helpen.