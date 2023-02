Dit is het verschil tussen Uber, Lyft en Bolt

Het is nog steeds één van de beste uitvindingen van de afgelopen decennia: Uber. De ‘taxi-app’, al mag het eigenlijk niet helemaal zo genoemd worden, biedt je de mogelijkheid om niet alleen heel snel te weten of er veel Uber-auto’s in je buurt zijn, maar ook wat je ritje kost, voordat je deze aangaat. Geen gezweet terwijl je de meter ziet oplopen, en geen fysieke geldoverdracht wat toch vaak wat ongemakkelijk kan zijn.

Verschil taxi-apps Maar, Uber heeft het in al die jaren niet helemaal alleen uitgezongen. Er zijn concurrenten bijgekomen in de vorm van onder andere Bolt en Lyft. Wat is het verschil tussen deze apps? We duiken erin.



Uber Uber heeft als voordeel dat het een van de grootste apps is. Wat dat betreft werkt het net zoals bij datingapps: heel leuk dat er een nieuwe datingapp op de markt is, maar als alle vrijgezellen nog steeds vooral op Tinder te vinden zijn, dan zijn je kansen daar waarschijnlijk nu eenmaal groter. Uber heeft echter wel wat nadelen ten opzichte van zijn concurrent: een ritje annuleren kan je zomaar 10 euro kosten. Echter heeft Uber als voordeel ten opzichte van andere aanbieders weer dat er veel keuze is in typen auto’s. Vind je het niet erg om een taxi te delen, dan kun je daar zelfs voor kiezen om de prijs laag te houden. Liever een luxere auto? Daarvoor gebruik je Uber Black. We noemden net al het voordeel dat je bij taxi-apps kunt zien wat je rit kost voordat je hem neemt, maar er is nog een voordeel: er zit een beoordelingssysteem aan vast. Hoewel die niet waterdicht is, helpt het je wel om alleen ritjes te nemen van chauffeurs die betrouwbaar worden geacht. Andersom ook trouwens: jij als klant krijgt ook rating.

Bolt Vroeger heette het Taxify, maar nu gewoon Bolt. Het bedrijf werd in 2013 opgestart in Estland, maar is inmiddels in tientallen landen live, waaronder Nederland. Het is in veel opzichten zeker een soort Uber, maar de commissies zijn veel lager, waardoor het voor in ieder geval de chauffeurs een stuk aantrekkelijker is om voor Bol te kiezen: de commissie is 15 procent, versus Uber dat ongeveer het dubbele rekent. Als klant merk je overigens niet heel veel van dat verschil: over het algemeen zijn Uber en Bolt ongeveer hetzelfde geprijsd.

Lyft Lyft komt je misschien wat minder bekend voor. Dat kan kloppen, want deze app is niet in Nederland beschikbaar. Echter heb je er waarschijnlijk wel eens van gehoord in bijvoorbeeld een Amerikaanse film of serie. Lyft heeft als grootste voordeel dat het wat transparanter is over zijn prijzen. Je krijgt een uitgebreid bonnetje te zien waardoor je beter begrijpt hoe de prijs van je rit tot stand komt. Ook is Lyft qua mogelijkheden vrij uitgebreid met bijvoorbeeld de optie om een rit te delen, al mag het gezegd worden: van alle ritjes-apps is Uber degene met de meeste mogelijkheden. Tot slot vraagt Lyft wel weer een hogere commissie van zijn chauffeurs dan bijvoorbeeld Bolt: het zit op 25 procent.

Uiteindelijk valt of staat een app om ritjes te boeken toch voornamelijk bij de beschikbaarheid ervan. De ene app is wel in land x beschikbaar, de andere niet, de ene heeft een hele kluit aan auto’s om je heen, terwijl de ander toch wat minder grootschalig is. Qua ritprijzen zijn ze echter vrijwel gelijk en qua opties is Uber de winnaar, waardoor het waarschijnljik toch dat eerdergenoemde Tindertje blijft doen: het winnen van de concurrentie.