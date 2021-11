​Uber komt met een nieuw abonnement: slechts 5 procent korting

Uber komt met een nieuwe dienst genaamd Uber One. Het gaat om een abonnement waarmee je korting krijgt op zowel de Eats als de taxidienst van het bedrijf. Het abonnement lijkt op dit moment nog niet beschikbaar in Nederland, maar wordt nu wel uitgerold in de Verenigde Staten. Uber One kost 9,99 dollar per maand of 99 dollar per jaar, wat gelijk staat aan ongeveer 8,70 euro en 87 euro. Er is wel een aanbieding om te vieren dat deze dienst gelanceerd wordt.

Abonnementen zijn hot

Abonnementen zijn sinds Netflix al een enorm ding in de wereld: we zien bijvoorbeeld vandaag dat Spotify het podcastmakers toestaat een abonnementsvorm aan te bieden voor hun podcasts, YouTubers zijn regelmatig te zien met unboxings van abonnementsboxen met snoep of gamemerchandise en nu komt ook Uber met een abonnementsvorm. Waar je normaal een Uber bestelt via de app en per ritje betaalt, doe je in de toekomst precies hetzelfde. Het verschil? Je krijgt met je Uber-abonnement kortingen. Zeker als je ook Uber Eats in je stad hebt en hier regelmatig gebruik van maakt, dan kan dat een interessant abonnement zijn.

De korting is niet heel hoog: je krijgt er 5 procent korting mee. Wel is het in Amerika ten eerste veel meer gebruikelijk om veelvuldig gebruik te maken van Ubers én doen Ubers daar ook aan het bezorgen van boodschappen, waardoor het dus een veel interessanter aanbod is als je hier veelvuldig gebruik van maakt. Er zijn bovendien nog andere perks. Je krijgt bijvoorbeeld alleen ritjes met chauffeurs met een top-rating en je krijgt ook nog 5 dollar in Uber-geld als je chauffeur te laat is. Bestel je voor 15 dollar aan Uber Eats, dan krijg je gratis bezorging.