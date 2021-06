​Nederlandse Uber-chauffeurs: zelfstandigen of werknemers?

Het verschil tussen iemand in loondienst en een zelfstandige is enorm: ZZP’ers krijgen geen doorbetaling bij ziekte en in het geval van Deliveroo krijgen ze bijvoorbeeld niet doorbetaald als ze bij een restaurant staan te wachten. DItzelfde geldt ongeveer voor Uber-chauffeurs. De chauffeurs vinden dat ze voor Uber werken en dus dezelfde rechten zouden moeten hebben als mensen in loondienst.

Deliveroo verloor in februari nog een hoger beroep dat ook draaide om de vraag: werkt dit maaltijdbezorgbedrijf nu met zelfstandigen, of gaat het om mensen die eigenlijk onder een arbeidscontract moeten vallen? Ook hier was het vakbond FNV die de zaak aanspande, waarbij het hoopte dat Deliveroo bij winst een nabetaling zou doen.

Specifiek voor Uber geldt dat het 4.000 chauffeurs heeft in Nederland. Moet Uber die chauffeurs in dienst nemen? Dat is aan de Amsterdamse rechtbank, die vandaag de FNV en de Nederlandse vertegenwoordiger van Uber op bezoek had. Een heel vriendelijk bezoek zal het niet zijn geweest, want de twee gooien al jaren met modder. Uber zou werknemers hebben gepusht om een ontslagovereenkomst te tekenen en is niet heel scheutig met de arbeidsrechten van de niet in dienst zijnde chauffeurs, die Uber dan ook zelfstandigen noemt.

Uber-chauffeurs

In andere landen werd al eerder besloten dat Uber niet mag zeggen dat ‘zijn’ chauffeurs zelfstandigen zijn.Het zijn geen ZZP’ers, maar werknemers en die verdienen bepaalde rechten, zo menen hoge rechtbanken in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Aan de andere kant hoeft dat niet te betekenen dat zo’n chauffeur alle rechten krijgt die een loondienstmedewerker ook heeft. Daarom heten Uber-chauffeurs in Engeland ook ‘workers’, wat qua rechten betekent dat de chauffeur wel het minimumloon moet verdienen en betaald verlof moet kunnen krijgen, maar bij ontslag heeft iemand nagenoeg geen rechten. In Nederland hebben we zo’n situatie of mogelijkheid tot op heden niet. Je bent óf zelfstandige, óf in loondienst.

Uber hoopt op een goede uitkomst van de rechtszaak, want het zou grote gevolgen hebben voor Uber en de verandering die het heeft toegebracht in de taximarkt van Nederland. Dat heeft het inderdaad gedaan, waardoor het de vraag is of een uitspraak die niet goed uitpakt voor Uber ook direct niet goed is voor klanten. De kans is groot dat de prijzen dan omhoog gaan. Aan de andere kant zou het fijn zijn voor chauffeurs om ontslagbescherming te krijgen, pensioen op te bouwen en van de voordelen van de taxi-cao te kunnen genieten. 30 augustus is de uitspraak.

Beeldbron: Cicero7