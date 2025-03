Netflix heeft ruzie met regisseur: 11 miljoen dollar fraude

Netflix kan een docu gaan maken over zichzelf, want het ligt momenteel zodanig overhoop met een regisseur dat deze persoon 11 miljoen dollar boete krijgt. In 2023 schreef New York Times al over een 55 miljoen dollar-verhaal over een Netflix-serie die je nooit zou zien, maar nu wordt het dus een veel serieuzere zaak.

White Horse

Regisseur Carl Erik wordt aangeklaagd voor geld witwassen en andere financiële overtredingen. Nadat Netflix zijn 13-afleveringen tellende serie zou oppakken, heeft het hem 44 miljoen dollar betaald in 2018 en 2019. Er zou een sci-fi-serie van worden gemaakt met menselijke klonen. Nadat hij Netflix vroeg om 11 miljoen dollar extra en het geld allemaal zelf zou houden, ging er een balletje rollen. Hij zei ondertussen dat de serie fantastisch was en goed op weg was, maar dat blijkt onzin.

Met het geld heeft hij onder andere crypto-investeringen gedaan en hoewel die gelukkig winstgevend waren, bleek de regisseur alleen maar gekker en gekker te doen toen Netflix de ontwikkeling van de serie in 2021 stopte. De regisseur raaskalde dat hij een coronavirus-signaal uit de aarde wist vast te leggen en dat hij aardbevingen kon voorspellen. 10 miljoen dollar gaf Rinsch uiteindelijk aan zichzelf uit en kocht er vijf Rolls-Royces van en een Ferrari. Ook spendeerde hij heel veel geld aan bedden en beddengoed. Iets wat volgens de regisseur allemaal props waren voor de serie, maar wat toch wel heel vreemd bleek te zijn. Geen enkel item bleek voor de serie gemaakt.

Netflix-docu?

We verwachten niet dat White Horse er ook nog aankomt. Maar we durven er wel een wedje op te leggen dat Netflix op den duur zelf met een docu over ‘the making of’ komt.