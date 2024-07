CMF Phone 1: budgetsmartphone die het net even anders doet

Het jonge telefoonmerk Nothing uit Londen heeft vorig jaar een nieuw merk geïntroduceerd: CMF. Toen kwamen er al oordopjes en een smartwatch van uit, maar nu presenteert het zijn eerste telefoon. CMF Phone 1 kost niet heel veel en hij heeft -net als Nothing zelf- een leuke quirky toevoeging om zich te onderscheiden.

CMF Phone 1

CMF Phone 1 heeft namelijk verschillende extra’s die je op het toestel schroeft. Sowieso is het een toestel waar duidelijk zichtbare schroeven inzitten, speciaal om te laten zien hoe aanpasbaar het apparaat is. Je kunt er een battery pack op doen, maar ook een lanyard opzetten of een manier om het toestel rechtop te zetten. Nothing heeft voor CMF ook nog goed nagedacht over kleuren: blauw, lichtgroen, lekker fel oranje en zwart zijn de smaken.

Deze telefoon heeft daarnaast ook specificaties die op papier interessant lijken, zoals een 6,67 inch AMOLED-scherm met een piekhelderheid van 2000 nits dat op 120 Hertz ververst met HDR10+. De processor is een MediaTek Dimensity 7300 5G en het toestel heeft een werkgeheugen van 8 GB met een RAM-booster van nog eens 8 GB. Er is een variant van deze telefoon met een opslag van 128 GB en met een opslag van 256 GB.

So I've had a chance to use the new CMF by Nothing products over the last few weeks — Phone 1, Watch Pro 2, and Buds Pro 2 — and came away pretty impressed about what you get for a modest amount of money, these days. pic.twitter.com/ll3fhzbndi — Evan Blass (@evleaks) July 8, 2024

50 megapixel-camera

De batterij is 5.000 mAh en kan opgeladen worden op 33 Watt. In 20 minuutjes zit je toestel weer voor de helft vol. Er is een 50 megapixel Sony-camera aanwezig en dankzij AI zouden de foto’s er vrij knap uit moeten komen te zien. Met Ultra XDR krijg je de beste foto van 8 plaatjes en video’s kun je in 4K schieten. Slow-motion video’s maken is mogelijk.

Nothing belooft op deze telefoon het besturingssysteem Nothing OS 2,6 toe te passen en zegt dat daar niet zoveel bloatware of trackware op zit. De telefoon krijgt 2 jaar Android-updates en 3 jaar beveiligingsupdates. Wees wel voorzichtig met dit toestel: de IP52-rating zegt dat je deze smartphone beter niet te veel met water in contact brengt.

CMF Phone 1 kost 239 euro, maar als je snel beslist ben je er 199 euro aan kwijt. Goed om te weten: de oranje en de blauwe versie zijn gemaakt met een laag vegan leer voor een minder goedkoop gevoel. De blauwe is wel alleen in India verkrijgbaar. De andere drie kleuren zijn wel in Nederland verkrijgbaar.

Oordopjes en een slim horloge

CMF heeft ook twee andere nieuwe gadgets aangekondigd, namelijk AirPod-achtige oordopjes genaamd CMF Buds Pro 2 met 11 mm-bassdrivers en windreductie. Die oordopjes gaan 26 uur mee met case en 6,5 uur muziek luisteren kan zonder case. Opladen duurt ruim een uur. De buds komen uit in de kleuren donkergrijs, lichtgrijs, blauw en oranje. CMF Buds Pro 2 kosten 59 euro.

De CMF Watch Pro 2 is een slim horloge met een 1,32 inch AMOLED-scherm en biedt een helderheid van 620 nits. Er zijn verschillende ringen op het horloge te zetten en er is een kroon om te navigeren. Met de mic en de speaker kun je via Bluetooth telefoongesprekken voeren met je klokje. Er zijn 120 sporten in vast te leggen en je kunt je hartslag ermee in de gaten houden. De data is synchroniseerbaar met Strava, Apple Health en Google Health. De batterij van 305 mAh gaat ongeveer 10 dagen mee. CMF Watch Pro 2 kost 69 euro en is er in de kleuren donkergrijs, lichtgrijs, oranje en blauw.