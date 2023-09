Nothings nieuwe merk CMF introduceert zijn eerste smartwatch

Nothing kennen we tot dusver van smartphones en oordopjes, maar nu hoort het een nieuwe tak van sport aan. Een die we natuurlijk wel zagen aankomen, maar waarin we nog niet helemaal zien waarom Nothing dit zo graag wilde: het drukt namelijk niet zo hard zijn stempel op het product, wat het normaal wel doet. Komt het omdat het een budgetproduct is?





Budgetmerk Nothing Nothing is een merk dat niet ver buiten de gebaande paden loopt, maar zeker wel een stukje. Zo vallen Nothing Phone 1 en Nothing Phone 2 op door de glyph aan de achterzijde: de ledjes die enorm opvallen en op de nieuwste telefoon zelfs kunnen weergeven of je Uber er al bijna is. Dat is nieuw. Ook zijn de oordopjes met hun doorschijnende case opvallend, waarbij ook de audio-ervaring erg goed is: zeker voor die prijs. Maar dan het nieuwe product, een smartwatch. Waar we allemaal benieuwd zijn wat het Londense merk nu weer als gimmick toevoegt, lijkt het erop dat dat eigenlijk niets is. Het apparaat kan gewoon heel veel, maar geen dingen die we niet eerder al ergens anders zagen. Dat komt mogelijk omdat dit geen Nothing-product is, maar juist het debuut van zijn nieuwe budgetmerk CMF.



CMF Watch Het horloge heeft een groot AMOLED-scherm van 1,96 inch met een rechthoekig design in aluminium. Het is een always on-scherm met een piekhelderheid van 600 nits. De resolutie is 410x502 pixels. Verder zitten er veel bekende smartwatchfuncties op het apparaat. Denk aan gps, een hartslagsensor, een slaaptracker en een zuurstofmeter. Wat wel opvalt is de batterij van 340 mAh, want die zou maar liefst 13 dagen meegaan op een volle lading. Gebruik je de energiebesparende modus, dan kan hij het zelfs anderhalve maand volhouden. Wat we vooral jammer vinden aan dit horloge, dat is dat hij de Nothing-merkbeleving mist. Daar is ongetwijfeld bewust voor gekozen, omdat al die doorzichtige designkeuzes geld kosten, maar het is toch jammer: we hadden graag gezien dat ook de watch direct in t oog zou springen als iets van Nothing, in plaats van dat het een soort Apple Watch-rip-off lijkt. Het horloge kan tegen stof en water (IP68-rating). Je ziet wel de Nothing-designtaal terugkomen in onder andere de verschillende wijzerplaten. Het apparaat is verkrijgbaar in metallic of donkergrijs met oranje of grijze bandjes. Wat hij in Europa kost is nog onbekend, maar dat wordt waarschijnlijk 79 euro. Er worden ook oordoppen bij uitgebracht die 11 uur meegaan op 1 keer laden. Deze kosten waarschijnlijk 49 euro.