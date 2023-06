​Review: Nothing Ear (2) oordopjes zijn easy like Sunday morning

Nothing heeft zijn derde product gelanceerd: de oordopjes Nothing Ear (2). Het is de opvolger van het allereerste product van het merk, en valt wederom op door het doorzichtige design, de grappige fidget-spinnergimmick en natuurlijk de opvallende stijl waarmee Nothing zich binnen korte tijd op de markt gezet heeft. Terwijl we wachten op de aankondiging van de Nothing Phone (2), is dit de review van de tweede generatie oordopjes van het Londense merk.

Nothing Ear (2) Als je de eerste Nothing Ear-oordopjes al hebt, dan lijkt deze upgrade niet zo spannend, maar nummer (2) is eigenlijk toch wel heel praktisch. Zo is de case aanzienlijk kleiner, waardoor hij makkelijker in je zak past. Ook zit er een heel fijne besturingsmethode op met een soort kliksysteempje dat veel feedback geeft wanneer je bijvoorbeeld een nummer wil skippen. Ook zijn de Nothing Ear (2)-oordopjes van een nieuwere, betere Bluetooth-standaard voorzien, waardoor ze heel makkelijk en snel contact maken met je smartphone en dat is ideaal: met de eerste generatie hadden we nog wel eens ruzie op dat gebied, maar deze tweede doet het erg goed. Daar betaal je ook wel voor: Nothing Ear (2) heeft een adviesprijs van 150 euro, terwijl zijn voorganger op een prijs van 100 euro zat. Klinkt veel, maar je merkt dat ook terug in het geluid. Hoewel je Nothing Ear (2) niet heel erg hard kan zetten, wat eigenlijk juist wel weer goed is voor je oren, kun je wel noisecancelling gebruiken en is de kwaliteit van het geluid enorm goed. Er zit ook nagenoeg geen vertraging in, waardoor je snel een ander nummer kunt aanzetten en kunt genieten van kwalitatief goede muziek. Je kunt zelfs in de app nog een equalizer gebruiken om het geluid nog meer af te stemmen op jouw favo muziekstijl.

De Nothing-app De app ziet er erg mooi uit en is makkelijk in gebruik. Het bekende Nothing-lettertype dat er heel digitaal uitziet komt ook weer terug in de app, naast de geweldige fotografie van het echte product, in plaats van dat er renders worden gebruikt. Dat is sowieso een van de ‘handtekeningen’ van Nothing: het maakt altijd gebruik van echte productfotografie. What you see is what you get, en om eerlijk te zijn is die no-nonsense instelling van ze erg verfrissend. Luister je muziek die vrij schel is, dan zal je merken dat het geluid wel snel naar dat schelle neigt, maar over het algemeen is het geluid verder erg goed. Nothing heeft duidelijk geïnvesteerd in verbeteringen op dit gebied en dat is wat deze oordopjes in de eerste plaats zo de moeite waard maken. Maar, noem ons oppervlakkig, de case met zijn toffe doorzichtige uiterlijk heeft ook wel wat. Je ziet inderdaad meteen of je oordopjes wel in de case zitten en komt niet voor onaangename verrassingen te staan.

Vind mijn oordopje Ook zijn de oordopjes erg comfortabel. Het zijn heel lichte oortjes die je in-ear draagt en via een soort aanraakknopjes in het ‘stokje’ van het oordopje kun je ze aansturen. Twijfel je of je ze wel goed draagt, dan kun je ervoor kiezen om de Ear Tip Fit Test te doen, waarbij wordt getest of er veel geluid wegsijpelt uit de oordopjes of niet. Wat tot slot nog een belangrijke factor is, dat is de accuduur. Die is ook verbeterd ten opzichte van de eerste oordopjes: je kunt er met case 36 uur mee vooruit, terwijl dat zonder case 6,3 uur is en dat is helemaal niet slecht. Bovendien geeft Nothing aan dat je binnen 10 minuten laden alweer uren door kunt. En dan is er toch nog iets: er zit ook een ‘vind mijn oordopjes’-modus op deze apparaatjes, zodat je via geluidssignalen kunt ontdekken waar je oordopje heen is gegaan. Praktisch, zeker omdat die kleine dingen nog wel eens op de grond terechtkomen en onder de bank verdwijnen. Nu vind je ze makkelijker terug, en dat is helemaal geen overbodige luxe: deze oordopjes zijn zo fijn en gemakkelijk in gebruik, daar wil je zuinig op zijn.