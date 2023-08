Nothing lanceert goedkoper merk oordopjes en smartwatches

Nothing lanceert een nieuw merk: CMF by Nothing heet het en het is de bedoeling dat het een wat goedkoper segment aanboort. Een goede keuze, zeker nu Nothing zelf met zijn laatste telefoon een wat hogere prijscategorie opzoekt. CMF by Nothing is niet helemaal een los merk: je moet het meer zien als een soort lijn binnen Nothing.

CMF by Nothing

De fabrikant uit Londen heeft inmiddels twee smartphones op de markt gebracht (Nothing Phone 1 en Nothing Phone 2) en twee lijnen oordopjes: Nothing Ear. Het nieuwe merk moet zich gaan richten op goedkopere gadgets, dus geen smartphones, maar oordopjes en wearables. CMF staat voor Color, Material, Finish, en dat staat voor kleur, materiaal, afwerking. Kortom, het wordt wederom waarschijnlijk een vrij opvallend merk qua gadgets en huisstijl, zoals we dat ook kennen van Nothing zelf. De bedenker van Nothing, Carl Pei, heeft gezegd dat het vooral gaat om een tijdloos, clean design.

Daarnaast is het de bedoeling om toegankelijk geprijsd te zijn, met vooral als doel om te zorgen dat Nothing aantrekkelijker wordt voor een grotere groep mensen. Het is slim bedacht: door een nieuw merk te ontwikkelen, gaan mensen Nothing niet met ‘goedkoop’ associëren. En ja, we moeten ook nog maar zien in hoeverre dat uiteindelijk ook zo is: er zijn nog geen CMF-producten aangekondigd. In ieder geval zou goedkoper niet per se ‘goedkoop’ moeten betekenen qua kwaliteit. Pei belooft een kwaliteit die moeilijk te vinden is in dat prijssegment. We zijn benieuwd.