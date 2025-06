Galaxy Unpacked: Samsungs nieuwe foldables worden op deze datum aangekondigd

9 juli om 16:00 uur

Ditkeer kiest het merk wederom voor de Verenigde Staten als locatie, maar waar het voor de S25-lijn koos voor San Jose, de westkust, daar gaat het nu met de foldables voor de oostkust: New York. Daar zal de presentatie om 10 uur ‘s ochtends van start gaan, wat 16:00 uur is in Nederland. Je kunt de presentatie live meekijken op het YouTube-kanaal van Samsung.

Het is de vraag of het merk bijvoorbeeld ook zijn slimme Android XR-bril uit de doeken zal doen, of de S25 FE waar de laatste dagen meer lekken over zijn. Er is genoeg in ontwikkeling bij het bedrijf, maar wanneer het er precies voor kiest aankondigingen te doen is nog afwachten. We denken niet dat er al een opvolger voor de Galaxy Ring komt, al schijnt de tweede wel al in ontwikkeling te zijn. Die zou zich echter nog in een vroeg stadium van ontwikkeling bevinden.

De prijs van de vouwbare telefoons is waarschijnlijk ongeveer gelijk aan vorig jaar. De Flip 7 lijkt geen enorm grote veranderingen door te maken als we de geruchten mogen geloven. Samsung lijkt zich vooral in te zetten voor de Fold dit jaar. Tegelijkertijd is er met de komst van de Flip FE wel iets nieuws aan de horizon, namelijk een betaalbare foldable. De Flip is vooral onder dames een populair toestel, maar vaak houdt de prijs ze tegen.Daar zou de Flip FE verandering in kunnen brengen.

Op 9 juli weten we het allemaal, want dan vindt de nieuwe editie van Galaxy Unpacked plaats met daarin de nieuwe foldables.