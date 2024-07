Samsung laat Galaxy AI hoogtij vieren in nieuwe foldable Galaxy Z Flip 6

Samsung heeft in Parijs tijdens Galaxy Unpacked nieuwe telefoons, smartwatches, oordopjes en een slimme ring aangekondigd. Maar eigenlijk gaat het niet alleen maar om hardware, ook veelvuldig om software: Galaxy AI om precies te zijn.

Galaxy AI

Galaxy AI werd geïntroduceerd in januari, tegelijk met het vlaggenschip van Samsung: Galaxy S24 Ultra. Samsung kondigt traditiegetrouw na een half jaar zijn vouwbare telefoons aan en vandaar dat er ook vandaag een Galaxy Unpacked-evenement stond gepland. Hier heeft Samsung het onder andere over zijn nieuwe Fold 6, Flip 6, Watch 7, Watch Ultra, Buds 3 en de Galaxy Ring. Galaxy AI is het meest opvallend.

Galaxy AI kan onder andere meeluisteren met je gesprekken en hiervan samenvattingen maken, maar ook volledig uitschrijven wat er gezegd wordt. Een opvallende nieuwe functie is Sketch to Image, waarmee je een tekening kunt maken die vervolgens door kunstmatige intelligentie wordt omgetoverd in een Picasso-achtig kunstwerk of een soort digitale 3D-art. Je kunt hiermee bijvoorbeeld een auto tekenen en aangeven welke texturen en kleuren deze moet worden, om er vervolgens een bijna echt lijkende autotekening van te maken. Je kunt ook een soort profielfoto laten maken waarbij de AI met je selfie aan de haal gaat. Zo kun je jezelf in de woestijn neerzetten of juist in een western, geheel in stijl.

Daarnaast is Galaxy AI in staat om te helpen met vertalingen, samenvattingen en een andere toon van je berichten. Er zit ook een tolkfunctie op de toestellen, waarmee je het achterscherm gebruikt om de persoon waarmee je praat de vertaling van jouw woorden te laten lezen in zijn taal, terwijl jij aan jouw kant op het scherm ziet wat er in zijn taal wordt gezegd in jouw taal. Klinkt ideaal, maar is pas later dit jaar in het Nederlands beschikbaar, net als veel andere vertaal- en tolkfuncties voor Galaxy. Engels en Frans zijn wel opties. Er komt ook vooralsnog geen abonnement op deze AI-functies: Samsung brengt daar eind 2025 mogelijk verandering in.

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Fold 6 is niet heel erg verschillend van de Galaxy Fold 5: het toestel is een paar millimeter gewijzigd in hoogte (1,4 millimeter minder hoog) en breedte (2,7 millimeter breder), maar het meest opvallende is dat de hoeken wat puntiger en strakker zijn geworden. Het toestel vouwt net als zijn voorganger open als een boek en heeft een 7,6 inch scherm. De Samsung-stylus S Pen is aanwezig om aantekening te kunnen maken en gewone tekeningen, wat eventueel leuk is in combinatie met die Sketch to Image. Het toestel wordt aangedreven door een Snapdragon 8 Gen 3 en daarmee moet onder andere de grafische kracht van het toestel aanzienlijk worden verbeterd. Het toestel heeft een grotere koelingsruimte (1,6x groter dan de vorige). Er is niks veranderd aan de camera’s, dus je kunt rekenen op een 50 megapixel hoofdcamera, een 20 megapixel groothoeklens en een 10 megapixel telelens.

Z Fold 6 is met allemaal 12 GB werkgeheugen: de 256 GB-versie kost 1.999 eur, 512 GB 2.119 euro en 1 TB – 2.359 euro. Het toestel verschijnt in Silver Shadow, Pink en Navy.

Galaxy Z Flip 6

Is de Fold je te duur, dan is er de nieuwe Flip 6 die met dezelfde processor werkt. Deze telefoon opent als een oester en heeft in tegenstelling tot zijn voorganger nu een vapor chamber om koel te blijven, waardoor de prestaties beter zijn omdat de binnenkant niet zo heet wordt. Nieuw is dat deze telefoon een aanzienlijk betere hoofdcamera heeft van 50 megapixel. Het toestel kan automatisch zoomen en je kunt het toestel neerzetten, voor de lens staan en hij zorgt dat je een ‘selfie’ maakt op afstand, wanneer je goed in het frame staat. Op het buitenste scherm van deze folfdable kun je nu meer widgets kwijt en achtergronden neerzetten die zich aanpassen aan het weer. De AI kan je precies vertellen wat een goede plek is voor de klok, mocht je een eigen foto kiezen. AI kan ook met een prompt een achtergrond voor je maken.

De batterij is groter geworden en is nu 4.000 mAh. Het glas op het scherm van deze telefoon is steviger want het is Gorilla Glass Victus 2. De IP-rating is IP48, wat betekent dat wat water wel oke is, maar er verder wel voorzichtigheid geboden is met stof. De piekhelderheid van het scherm is 2600 nits. De softwareondersteuning van deze telefoon (en van Fold) is 7 jaar OS- en beveiligingsupdates.

Galaxy Z Flip 6 is verkrijgbaar in Blue, Yellow, Silver Shadow en Mint. Het toestel is verkrijgbaar vanaf 1.199 euro voor 256 GB opslaggeheugen en voor 1.319 euro heb je er een met 512 GB opslag.

Galaxy Watch Ultra

Galaxy Watch Ultra lijkt met zijn uiterlijk, vooral door het oranje bandje, enorm op de rugged Apple Watch. Het draait op Wear OS 5, heeft een schermhelderheid van 3000 nits en het toestel heeft een titanium behuizing met een ring waarmee je het horloge kunt bedienen. Het bijzondere aan de Galaxy Watch Ultra is dat het echt een apparaat is voor buiten. Hij kan ongeveer alle temperaturen tot 50 graden boven nul en 20 graden onder nul de baas en je kunt er 9.000 meter hoog mee gaan zonder problemen. Of 500 meter diep.

Galaxy Watch 7

Galaxy Watch 7 heeft een nieuwe sensor waarmee je AGE-scores kunt zien. Hierbij worden bepaalde suikers in het bloed bekeken om te zien hoe je het doet qua voeding. Daarnaast kun je onder andere ECG’s maken van je hart. Door de toevoeging van dual frequency GPS is het horloge bovendien beter op te sporen wanneer het (of jij die het draagt) kwijt is. Het horloge kan meer dan 100 sporten bijhouden en het is zelfs mogelijk om meerdere sporten achter elkaar te plakken, zoals wanneer je traint voor een triatlon. Je kunt ook op basis van eerder behaalde prestaties trainen en van je horloge horen of je een beetje op de goede weg bent en mogelijk een nieuwe persoonlijk record neerzet.

Galaxy Watch 7 van 40 mm is 319 euro voor de Bluetooth-versie en 369 euro voor de LTE-versie. Galaxy Watch 7 van 44 mm kost 349 euro voor de Bluetooth-versie en 399 euro voor de LTE-versie. Galaxy Watch Ultra van 47 mm is verkrijgbaar voor 699 euro en is er alleen in LTE-variant.

Galaxy Buds 3 en 3 Pro

Galaxy Buds 3 en 3 Pro zijn niet heel verschillend. De Pro gaat iets langer mee qua batterij (26 uur met case in plaats van 24 uur) en er is een Ambient Mode beschikbaar met stemherkenning, waardoor hij de ANC laag zet wanneer je praat, zodat je een gesprek kunt voeren en de ander ook kunt horen. Het grootste verschil tussen de twee is dat de Pro’s siliconen tips hebben, en de Buds 3 dat niet hebben: die hebben meer een open vorm zoals de Apple-oordopjes van vroeger. Over Apple gesproken: Samsung neemt afscheid van de boonvormige oordopjes en gaat voor oordopjes met een stokje. Precies, net als een AirPod. De oordopjes hebben een IP-rating van IP57 en je kunt ze met het Vind Mijn-netwerk van Samsung opsporen als je ze kwijt bent. En AI? Samsung laat je wanneer iemand tegen je praat real-time in je oor vertalen wat diegene zegt. Ook de ANC die zich automatisch aanpast op de omgeving is powered by AI. Galaxy Buds 3 kosten 179 euro en Galaxy Buds 3 Pro kosten 249 euro.

Galaxy Ring

We bewaren de Ring tot het bittere einde, want die komt voorlopig niet uit in Nederland. De Ring is er in 9 maten, weegt maar 2 of 3 gram en doet 7 dagen met zijn batterij. In principe kun je er veel dingen mee meten die je normaliter met een smartwatch meet, zoals je hartslag en je lichaamstemperatuur, maar ook kun je er wandelingen en hardlooprondjes mee bijhouden en checkt het apparaat of je niet lijdt aan slaapapneu. Draag je je ring om je wijsvinger, dan kun je er gebaren mee maken door iets tussen duim en wijsvinger te houden, waarna je bijvoorbeeld een foto kunt maken op afstand met je telefoon. Met je Samsung-telefoon welteverstaan, want met andere merken werkt het niet. Deze ring is verkrijgbaar in drie kleuren: zwart, goud en mat zilver en het materiaal is titanium. Galaxy Ring is geen goedkoop apparaat: het kost 449 euro, waar je uiteraard wel een oplaadcase bij krijgt.

Alle gadgets zijn bestelbaar vanaf 10 juli en worden geleverd vanaf 19 juli.