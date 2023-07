​Samsung kondigt nieuwe toestellen aan: Galaxy Z Flip 5 en Fold 5

Samsung ziet graag dat je je telefoon blijft vouwen, het komt namelijk op de proppen met een nieuwe Galaxy Z Flip 5 en Galaxy Z Fold 5. De ene telefoon klapt open als een oester, de ander als een boek en ze bedienen beide heel andere markten. Wel zijn ze allebei geschaard in een vrij fikse prijscategorie: Flip 5 is verkrijgbaar vanaf 1.199 euro en voor Fold 5 moet je tenminste 1.899 euro reserveren. Daarnaast heeft het merk een nieuwe serie tablets aangekondigd (S9) en een nieuwe watch (Watch 6).



Galaxy Z Flip 5

Samsung Galaxy Z Flip 5 heeft een 6,7 inch AMOLED-scherm dat kan verversen tot 120 Hz. Het buitenste scherm is 3,4 inch AMOLED en ververst slechts op 60 Hz. Het toestel heeft een accu van 3.700 mAh en qua processor heeft hij het nieuwste van het nieuwste: de Snapdragon 8 Gen 2. Qua geheugen heb je twee keuzes: 8GB RAM met 512 GB interne opslag of 8GB RAM met 256 GB interne opslag. Het toestel weegt 187 gram.

Flip 5 valt op omdat hij een aanzienlijk groter scherm heeft aan de buitenkant. Hierop kun je dan foto’s weergeven, of apps gebruiken zoals WhatsApp. Dat scheelt weer je telefoon openvouwen, en in je hand heb je dan een grappig, compact, vierkant telefoontje om de nodige dingen op te doen. Je kunt er ook snel het weer of je aandelen op bekijken dankzij widgets. Het buitenscherm was er ook al op Z Flip 4, maar nu is hij ruim 3 keer zo groot en dat scheelt. Of het echter ook in batterijduur scheelt, dat moeten we nog bekijken.

Een ander nieuw aspect aan het toestel (en dat heeft de andere nieuwe vouwtelefoon ook) dat is het scharnier. Waar dit vroeger een heel ander type scharnier was waarbij de telefoon niet helemaal lekker kon worden dichtgevouwen, blijft er nu geen ruimte tussen en ontstaat er een heel compact, dicht geheel als je de telefoon op zijn kleinste manier gebruikt.

Er is vaak wat angst rondom stevigheid van vouwbare toestellen, maar die probeert het merk te temperen door met stevig Gorilla Glass Victus 2 te komen en een aluminium behuizing. Ook is het niet zo dat hij heel slap openvouwt: hij kan juist rechtop staan wat handig is bij het kijken van content of het maken van foto’s. De selfiecamera is 10 megapixel, het toestel heeft twee camera’s aan de achterzijde (à 12 megapixel elk). Er is ook camerastabilisatie voor mensen die graag al snowboardend, of anderzijds onderweg willen filmen. De zogeheten Nightography van de Samsung Galaxy S23 Ultra is ook weer terug, waardoor je ook in schemerlicht goede foto’s moet kunnen maken. Handig als je uit eten bent of erg laat ‘s avonds uit de kroeg komt (en nog een foto wil maken).